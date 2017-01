Un mammut e mai greu decat doi elefanti

Asa s-a descoperit ca presedintele, purtatorul unui palton facut celebru intr-un moment de tafna, a venit costumat intr-o discreta geaca rosie ca focul, pe deasupra marca Mammut. Una de prestigiu si suficient de scumpa cat sa taie cheful oricarui profesoras din Romanika s-o poarte in drum spre catedra

Citand un banc pe care doar el il stie – cu elefatul din incapere, care nu se vede – Klaus Iohannis a gajbit in cotloanele salii de sedinte a Guvernului doi elefanti. Amnistia si Gratierea a numit presedintele cele doua pachiderme tupilate rizibil de prost in hartogaria cu care blegul de Grindeanu voia sa bage pe gat natiei doua ordonante de urgenta, ca sa-si spele seful Dragnea de pacatele penale. Ca odata cu maharul PSD se limpezeau la dosare alte specimene, aflate sau nu deja in puscarii, conteaza mai putin. Important era ca Dragnea sa se trezeasca lepadat de balastul infractional la intoarcerea din Statele Unite.

In ciuda tropaitului isteric de bucurie al viitorilor amnistiati si gratiati, cat pentru a turma intreaga de pachiderme, Klaus Iohannis s-a inselat cand a crezut ca vede in sala doi elefanti. Pentru ca amandoi mastodontii care ii tin spatele papagalului Grindeanu de la alegeri incoace lipseau din peisaj.

Calin Popescu Tariceanu isi expunea soricii si curul lat de vadana la soarele din Dubai, in timp ce amicul de haita infractionala – Liviu Dragnea – era ocupat sa-si faca bagajul pentru SUA si sa citeasca in graba protocolul de papat fara sorbituri si scobit intre dinti la dineuri americane. Niciunul dintre elefanti nu era prezent in sala, ca sa-i dea din cand in cand lui Grindeanu cu trompa peste mana guvernamentala.

Daca neajutoratul de premier abia si-o fi revenit dupa calcatura prezidentiala pe gat, ma gandesc cu groaza ce perdaf si-o fi luat pe avionul in care l-a insotit pe Dragnea la crapelnita din State. Cred ca mai marele PSD a ajuns gata obosit pe taram american, dupa ce a jucat calusarii de la decolare pana la aterizare pe spinarea flexibila a bietului pampalau Grindeanu.

Chiar si cu elefantii turmei PSD-ALDE la sedinta de pomina, ma tem ca balanta victoriei tot ar fi inclinat spre Johannis. Cu ocazia protestelor de duminica seara din Capitala, impotriva tupeului sinistru cu care Liviu Dragnea, adevaratul premier, isi spala trecutul infractional cu detergentul Guvernului, presa ostila presedintiei a examinat coborarea lui Johannis in piata chiar si prin filtru vestimentar. Asa s-a descoperit ca presedintele, purtatorul unui palton facut celebru intr-un moment de tafna, a venit costumat intr-o discreta geaca rosie ca focul, pe deasupra marca Mammut. Una de prestigiu si suficient de scumpa cat sa taie cheful oricarui profesoras din Romanika s-o poarte in drum spre catedra.

La aceeasi manifestatie au participat si cei doi elefanti invocati de presedinte, sub forma a doua creaturi dolofane de plus, botezate Administia si Gratierea, purtate sub brat de unul dintre demonstranti. Chiar si din avion – eventual chiar ala care i-a carat pe Dragnea si pe Grindeanu peste Ocean – s-ar fi vazut clar ca un mammut trage mai greu la cantar decat doi elefanti. Si ca masinatiunile juridice prin care Dragnea si penalii forteaza guvernul sa-i scoata basma curata ne trimite cam in aceasi epoca democratica din care vin si mamutii.

