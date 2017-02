Un nou test major pentru handbalistele Coronei : meciul de acasă, cu HCM Rm. Vâlcea (duminică, de la ora 16.00)

Duminică, de la ora 16,00, jucătoarele echipei Corona Braşov, antrenate de Dumitru Berbece au şansa de a face, acasă, un pas către ceea ce şi-au propus, un loc în sezonul viitor al cupelor europene, printr-o victorie în faţa echipei HCM Rîmnicu Vîlcea. Va fi un meci din etapa a treia a returului Ligii Naţionale feminine de handbal, în faţa unei formaţii care traversează o perioadă foarte bună, în care a acumulat nu mai puţin de trei victorii consecutiv.

Înaintea acestui meci foarte greu, au oferit declaraţii antrenorul echipei şi două dintre jucătoare.

Adriana Ţăcălie Crăciun : „Am făcut un pas important la Galaţi, prin faptul că am reuşit să luăm trei puncte. Acest lucru a contat şi pentru clasament dar şi pentru moral. Acel joc a trecut însă, iar acum urmează pentru noi meciul cu Vîlcea, care va fi destul de greu pentru că vom avea în faţă un adversar care este într-o formă destul de bună, este pe val. Am pregătit acest meci din toate punctele de vedere şi sperăm să arătăm asta în teren iar la final să avem cele trei puncte de partea noastră. Trebuie să jucăm la victorie, să luăm trei puncte. E adevărat, jucăm meci de meci cu presiune pe noi, avînd în vedere că în tur nu am adunat punctele pe care trebuia să le adunăm, iar asta face ca acum orice meci să fie o finală. Nu avem voie să mai facem niciun pas greşit şi sîntem conştiente de asta“.

Georgiana Ciuciulete : „Nu o să fie deloc uşor să luăm trei puncte cu HCM Rîmnicu Vîlcea, dar sigur vom depune toate forţele pentru a face acest lucru posibil. Ele sînt într-o creştere de formă dar cu toate acestea noi trebuie să ne vedem de jocul nostru şi să luptăm din primul pînă în ultimul minut pentru a cîştiga. Nu cred că este imposibil obiectivul pe care îl avem. E drept, în tur am avut meciuri pe care le-am pierdut inexplicabil, am pierdut puncte pe care în mod normal ar fi trebuit să le cîştigăm, dar nu avem ce face, trebuie să dăm totul şi să urcăm în clasament pe poziţia pe care ne-o dorim. Paşi greşiţi au făcut şi alte echipe, nu doar noi, astfel că în retur totul devine posibil. În handbal orice se poate întîmpla.“

Dumitru Berbece : „Ştim prea bine că echipa noastră este datoare faţă de publicul braşovean şi de comunitate, în primul rînd prin rezultatele de acasă. Trebuie să ne adunăm şi să rezolvăm acest lucru. Lucrăm foarte mult la dăruire şi la mentalitatea de învingător. Ştim că întîlnim un adversar care este într-o formă foarte bună, cu trei victorii consecutive în acest retur, dar facem tot ce putem la antrenamente pentru a fi pregătiţi de joc. Sperăm să abordăm meciul şi cu toate fetele sănătoase. Ne dorim foarte tare să arătăm bine în teren, nu doar ca echipă, ci să fim plăcuţi ochiului şi ca joc, meci la meci. Echipa este mobilizată, dorinţă există, sper să avem şi atitudinea pe care eu mi-o doresc şi să avem trei puncte la final. HCM Rîmnicu Vîlcea este o echipă în formă, dar în afară de asta, după ultimele trei meciuri cred că principalul punct forte al lor este poarta, care a dat multe bătăi de cap Brăilei şi Craiovei, şi la Cluj. În aceste condiţii, situaţiile de unu la unu nu trebuie ratate. În al doilea rînd, au jucătoare care pot face diferenţa, şi spun aici de Senocico, cea care ţine echipa în mână, este Adespii, o gură de tun, Patricia Vizitiu este şi ea într-o formă bună, au şi extreme bune, ce mai, au 7-8 jucătoare pe care se bazează, şi mai fac mici schimbări. Nu va fi deloc un meci uşor, dar credem în noi că putem să le oprim acest parcurs bun pe care îl au de câteva etape.“

Dorin Duşa