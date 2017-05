Un of europarlamentar PNL: PSD trebuie desfiintat, fie si ilegal Gabriela Horga

”Pentru că, este adevărat: fără minciună înseamnă fără PSD”!

Gabriela Horga – PNL





Europarlamentarul PNL Traian Ungureanu cere, intr-un editorial publicat in cotidianul Adevarul, desfiintarea, fie si „ilegala”, a PSD, pe care il defineste drept „un partid maniacal antijustitie” care s-a plasat „singur in afara legii”.

„Suprimarea, fie si ilegala, a acestui partid bine infipt in lume ar trebui sa fie o corectie banala si larg consimtita. In fond, PSD, un partid maniacal antijustitie, s-a pus, singur, in afara legii. Dar aparentele insala. Nu sintem in fata unei urgente, ci a unei datorii vechi. PSD trebuia desfiintat demult”, spune Traian Ungureanu.