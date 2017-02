Un ofițer SRI dă cărțile pe față: „Războiul se duce între PSD și NOI!”

Căpitanul-comandor în rezervă Alfred Vasilescu a vorbit pe pagina sa de Facebook despre protestele ce au loc în România, în ultima vreme. Marți, Vasilescu a dezvăluit că în emisiunea lui Rareș Bogdan de la Realitatea TV, ofițerul SRI și fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu Iulian Fota a afirmat că în aceste zile războiul se duce între PSD și Serviciul Român de Informații.

„Game over! ieri noapte, în jurul orei 00.20, pe finalul emisiunii moderate de Rareș Bogdan, Ofițerul SRI Iulian Fota, fost consilier prezidențial la Cotroceni, în prezent Director al Academiei Naționale de Informații, pe fondul unui ego exacerbat și al entuziasmului din studio, a afirmat că RĂZBOIUL SE DUCE ÎNTRE PSD ȘI NOI”, scrie Alfred Vasilescu pe Facebook.

De, asemenea, fostul cadru activ al Ministerului Apărării Naționale a făcut o analiză interesantă a protestelor.„Cu acest prilej, s-au clarificat speculațiile care plasau în mod fals, în spatele operațiunii de răsturnare a ordinii constituționale din România, multinaționalele, agenturile străine, pe ruși, pe Soros sau alte forțe oculte. Este limpede: planificatorul și regizorul spectacolului este SRI.

Domnul Fota a continuat: RĂZBOIUL SE DUCE ÎNTRE PSD ȘI ȚARĂ . Deci, silogistic, SRI, și numai SRI, reprezintă ȚARA cu adevărat. Campania de păstrare a puterii de către SRI începuse încă din ultimele luni de mandat ale președintelui Băsescu, atunci când SRI a făcut jocurile pentru impunerea unui nou președinte dezirabil, pentru compromiterea tuturor celorlalți contracandidați semnificativi (Crin Antonescu, V. Ponta), pentru crearea unui sistem inexpugnabil al justiției controlate și, prin mâna înarmată a DNA, pentru împiedicarea afirmării și inculparea oricărui lider politic din afara sistemului (Dragnea, Tăriceanu, Orban …).

Totuși, alegerile locale și parlamentare au fost un eșec pentru SRI (și pentru partidele aflate în siajul său, PNL și pupila USR) care, în mod surprinzător, nu a putut controla eficient votul românilor, dar, chiar și în condiții neprielnice, SRI s-a repliat, pentru că întotdeauna au dezvoltat planuri de contingență ( demiterea …generoasa generalului Coldea a făcut parte dintr-un asemenea plan ). S-a sperat ca guvernarea să poată fi controlată prin acoperiții din PSD. Din momentul în care Dragnea a exclus din guvern oamenii SRI, neacceptând controlul serviciului, și dorind să păstreze puterea numai pentru el, soarta lui a fost pecetluită.

Defectarea lui Sebastian Ghiță, tăierea bugetului SRI și activarea comisiei de control parlamentar, pe care, pentru prima dată, nu o puteau controla total (ci doar parțial, prin acoperiți ca Cezar Preda), i-a convins că operațiunea de răsturnare a PSD de la putere nu mai putea fi amânată.

Lovitura a fost magistrală.

Vă spun, cu ochi de profesionist, că puține servicii de informații din lume ar fi putut realiza o asemenea operă de inginerie socială. Cred că SRI a câștigat respectul și a stârnit invidia comunității de intelligence internaționale pentru ce a realizat, din punct de vedere operațional și tehnic (în nici un caz legal).

Rețeta este una de sorginte americană, dar realizată de specialiști autohtoni (poate s-au implicat și serviciile SUA, dar nu direct, ci prin contractori), de aceea se pot observa câteva asemănări metodologice cu alte operațiuni similare, desfășurate în alte țări ( lasere, imn, direcționarea temelor și mesajelor cheie în funcție de etapele de planificare, sincronizarea în teren, organizarea nodurilor de rețea web și a gherilei mediatice, coordonarea acțiunilor interne cu cele la nivel internațional, fie instituțional, fie public ).

Tot acest război imagologic și mediatic (inclusiv interviuri externe – Kovesi, Iohannes) a fost dublat de activarea maximală a rețelei acoperite din instituțiile statului: Ministerul Public, DNA, partide, președinție, și de sprijinul logistic necesar (finanțare prin firmele proprii, echipamente de telecomunicați i). Nimeni, în afara unui actor instituțional nu ar fi fost capabil de un asemenea nivel de coordonare!

Nimeni din afara țării nu ar fi avut forța, agenții de teren, resursele materiale, platformele si influencerii online, cunoașterea fină a mentalității publicului țintă, la scară națională, ca să poată pune în aplicare un asemenea plan complex!

De Sfânta Manipulare nu scapă nimeni

Oamenii din piețe sunt floarea intelectuală a acestei țări: tineri, energici, inteligenți, creativi. Dar aceste calități nu îi fac imuni la manipulare! Trebuie doar să știi să aplici rețeta corectă! Odată stabilit cadrul (framework-ul) de gândire, SRI i-a lăsat pe protestatari să evolueze liber, ceea ce au și făcut, într-un mod absolut remarcabil! Cred că și SRI a fost uimit de eficiența lor și de viteza de propagare a agendei prestabilite!

SRI a intervenit doar pentru a supraveghea evenimentele în teren și a redirecționa mesajele în punctele de inflexiune dintre etape: de la „Jos amnistia!” la „Abrogare!”, apoi „Demisia!” minisatrului a guvernului, Observați că cea a ministrului justiției nu a prezentat prea mult interes și, în fine, „PSD trebuie să plece!”. În paralel, au fost descurajate contramanifestațiile, pentru a nu fi scăpată situația de sub control!

SRI… paznicul democrației românești?!

Întrebarea fundamentală este: reprezintă SRI… paznicul ultim al democrației românești? Ce este mai important? Încălcarea oricăror norme democratice și legale pentru a păstra țara pe un drum corect, atunci când ea încape pe mâini nepotrivite? Sau respectarea strictă a normelor democratice și a jocului politic, indiferent de rezultatul acestui joc, chiar dacă țara ar fi condusă de oameni nepotriviți sau într-o direcție greșită? Această dilemă îi frământă atât pe români cât și pe americani în aceste zile. Vor urma francezii.

Eu întreb altfel: merită sistemul încrederea românilor de a fi garantul jocului democratic și ultimul decident privind soarta țării, sau aceasta este o anomalie care va distruge democrația românească în mod ireversibil? Adică SRI chiar știe ce face ? Sau doar are o nemărginită aroganță în a-și imagina că știe ce face?

Este SRI expresia supremă a patriotismului sau e un conglomerat de interese meschine, avid după o putere fără un scop înalt?

Nu am certitudinea unui răspuns….

Ce cred deocamdată, este că SRI (și sistemul, prin extensie) poate avea /are forța, știința și inteligența de a împiedica ruperea României de către orice agresor străin? Sau va face acest lucru doar pentru a-și apăra propria vacă de muls! Dar daca greseste iremediabil ??

Nota redactie

In urma cu 13 ore (tot pe pagina sa de facebook) cu urmatoarele precizari:

Acum două zile postam pe pagina mea de Facebook un articol, intitulat “Game over!”, în care îmi expuneam punctul de vedere referitor la cauzele și actorii situației conflictuale din România de azi. Domnul Iulian Fota, Directorul Colegiului Național de Informații, a considerat că se impune să îmi dea un drept la replică vehement, din care nu au lipsit acuzațiile că i-am interpretat greșit spusele și că aș fi manipulat realitatea, pentru a face jocurile dușmanilor aderării României la NATO și UE, efort la care domnia sa a contribuit din plin. Lăsând la o parte această victimizare patetică și gratuită, îi transmit domnului Fota că nu am absolut nimic cu dânsul. Nu domnia sa a fost subiectul principal al opiniilor mele. Eu am făcut o analiză onestă pe un alt subiect! Dar să vedem cine este manipulatorul aici. Eu sau domnul Fota? Dânsul afirmă: „Am urmărit din nou emisiunea Jocuri de putere, de MARȚI seară, dezbatere postată pe pagina de net a Realitatea TV. Nu am găsit o afirmație clară, tranșantă (…) că RĂZBOIUL SE DUCE ÎNTRE PSD ȘI NOI” și puțin mai târziu, că RAZBOIUL SE DUCE ÎNTRE PSD SI ȚARĂ. Și mă acuză, firește, de minciună. Las la o parte că nu trebuie să revezi o emisiune ca să știi ce ai spus în ea! Dar de ce să te disculpi pentru emisiunea de marți seară, când tu ai făcut afirmațiile în emisiunea de LUNI noapte, după ora 00.00??? Cea pe care postul REALITATEA TV A RETRAS-O DE PE SITE!!! Dovada constă în faptul că postarea inițială a articolului a fost făcută pe pagina mea de Facebook marți, 7 februarie, la ora 3.02 PM, deci înaintea emisiunii pe care o invocați!! Spuneți apoi că am manipulat numindu-vă ofițer SRI, când dumneavoastră sunteți de fapt civil. Vă întreb: vă considerați jignit că v-am făcut o asemenea onoare? Credeți că este înjositor că v-am denumit ofițer? (Lucru pe care oricum nu îl vom putea ști cu certitudine niciodată). Eu credeam că v-am adus un elogiu! În fine, nu este vina mea că dumneavoastră sunteți un entuziast în studio și transmiteți, prin toți porii, la unison cu ceilalți invitați ai lui Rareș Bogdan, un asemenea mesaj! Ca să închei, las ultimul cuvânt altcuiva: “Deputatul Adrian Ţuţuianu, preşedintele Comisiei de control asupra activităţii SRI, a afirmat joi că Iulian Fota, directorul Colegiului Naţional de Informaţii (CNI), ar trebui să se abţină în a exprima în public ”puncte de vedere de tip politic’, pentru a nu genera suspiciuni privind activitatea Serviciului Român de Informaţii.” (conform DC News, 9 februarie 2017, ora 18.04)