Un pas greșit al PSD – vrea numirea politică a prefecților

Deputatul Viorel Chiriac a anuntat ca printre prioritatile social democratilor de anul acesta se numara si schimbarea legii administratiei publice. Practic se doreste numirea politica a prefectilor dar si a sectretarilor de stat si a directorilor de deconcentrate

Deputatul Viorel Chiriac a anuntat ca printre prioritatile social democratilor de anul acesta se numara si schimbarea legii administratiei publice. Practic se doreste numirea politica a prefectilor dar si a sectretarilor de stat si a directorilor de deconcentrate.

Potrivit social-democratilor, numirea membrilor de partid in functii cheie din administratie ar permite punerea mai buna in aplicare programul politic al guvernului.

Viorel Chiriac, deputat PSD, spune ca despre aceasta politizare si depolitizare a structurilor de conducere in plan local sau central se vorbeste de fiecare data cand in fruntea Romaniei se afla un alt guvern.

Pesedistii spun ca vizeaza functiile cele mai importante de la secretar de stat, subsecretar de stat prefecti si sigur toate celelalte structuri din subordinea ministerelor – institutiile din subordinea prefecturilor si institutiile deconcentrate.

Social-democratii cred ca de partea de legalitate a actelor din Institutia Prefectului s-ar putea ocupa secretarul general al prefecturii, o functie despre care sustin ca ar trebui reintrodusa, dupa ce a existat pana in 2005.

Este un pas greșit pentru ca s-a vazut cât le trebuie celor numiti politic să invete unde este sediul institutiei si mai ales ca legea in Romania se mai și aplica și ca este cineva care se ocupa de asta, printre altii PREFECTUL.

Oare de ce Viorele Chiriac nu-l intreabă pe colegul Mohaci ce inseamna Institutia Prefectului? Sau să-l intrebe pe fostul sau sef, pe care l-a slujit aproape doua decenii (Nita Constantin), asta daca el nu a vazut, cat de multumit a fost de activitatea prefectilor PSD, de la Emil Nita la Mihai Mohaci, via Roxana Matei-Minzatu?

Dle senator Chiriac poate va mai ganditi si va mai amintiti ce probleme a provocat pesederizarea nationala a institutiilor! Daca tot s-a optat la modelul francez al prefecturilor, atunci desfiintati găselnița stupidă numită Institutia Prefectului! In realitatea o struțo-camilă dămbovițeana care nu facea altceva decat sa-și salveze si sa-si serveasca clientela politică. Este momentul de a face al CORP AL PREFECTILOR (poate va consultați si cu doamna ministru de interne, Carmen Dan, are experienta), adevarati profesionisti, dupa modelul francez.

Vifor Rotar & Horai D. R.