Un premiu deosebit, intr-o țară mai „altfel”…

Un prestigios cadru didactic al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a câștigat Premiul de platină în cadrul ediției 2017 a Expoziţiei internaţionale de caligrafie japoneză CONNECT THE WORLD – Global Shodo@Yasuda de la Hiroshima din Japonia.

Prof. univ. dr. Rodica Frenţiu, director al Departamentului de Limbi şi Literaturi Asiatice din cadrul Facultății de Litere a UBB , a fost distinsă cu Premiul de platină la ediția 2017 a expoziției, după ce, în anul 2016, a primit „Premiul de aur” la aceeași manifestare.



De mentionat ca in Japonia, la Politie, exista un depozit de obiecte gasite in locuri publice, in valoare de 32 milioane dolari, dar aduse dezinteresat de cetateni japonezi la Politie, in asteptarea pagubasilor… fara sa se

acorde vreo recompensa, de neinchipuit in Japonia !