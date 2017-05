Un roboţel controlat prin clipiri din ochi a fost vedeta AFCO

Cea de-a şasea ediţie a evenimentului „Absolvenţi în Faţa Companiilor” a strâns în Aula Universităţii Transilvania sute de studenţi şi zeci de firme. Dacă tinerii şi-au prezentat proiectele lor pe care speră să le pună în practică la scară mare, companiile braşovene îi sprijină pe aceştia pe durata studiilor şi le oferă internshipuri

Cea de-a şasea ediţie a evenimentului „Absolvenţi în Faţa Companiilor” a strâns în Aula Universităţii Transilvania sute de studenţi şi zeci de firme. Dacă tinerii şi-au prezentat proiectele lor pe care speră să le pună în practică la scară mare, companiile braşovene îi sprijină pe aceştia pe durata studiilor şi le oferă internshipuri. Mulţi dintre studenţii sprijiniţi de companii ajuns chiar să se angajeze la acestea în momentul încheierii studiilor.

AFCO (Absolvenţi în Faţa Companiilor) a devenit o tradiţie la Braşov şi a dus în fiecare an la numeroase colaborări între firmele braşovene şi studenţii Universităţii Transilvania.

Ca de fiecare dată, studenţii au dat dovadă de imaginaţie şi au venit cu multe proiecte interesante care ar putea fi aplicate în viitorul apropiat.

Un proiect foarte spectaculos a fost prezentat de o studentă a Facultăţii de Design de Produs şi Mediu – un roboţel controlat prin clipiri din ochi. O clipire este asociată comenzii „Stop”, trei clipiri sunt asociate comenzii „Deplasare înapoi”, iar patru clipiri comenzii „Deplasare stânga”.

Multe companii renumite s-au arătat şi în acest an interesate de proiectele studenţilor şi de sprijinirea acestora până în momentul absolvirii.

Studenţii care s-au prezentat cu proiecte interesante şi bine use la punct au obţinut şi în acest an internshipuri la multinaţionalele sau firmele puternice din oraş. Multe dintre acestea le vor face oferte atractive studenţilor în momentul în care vor termina facultatea.

Vifor Rotar