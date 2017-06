Un sfârșit de săptămână cu vreme calduroasa in majoritatea regiunilor, duminicăt emperaturi caniculare!

Potrivit specialistului ANM, sambata, 24 iunie, in tara, vremea va fi in general frumoasa, iar din punct de vedere termic apropiata de normalul perioadei in nord, centru si est, unde temperatura aerului va marca o scadere fata de ziua de astazi. „Dupa-amiaza, local in Olteni si sud-vestul Munteniei va fi canicula si indicele de temperatura-umezeala va atinge pragul critic de 80 de unitati. In cursul zilei, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in Maramures, Moldova si la munte, unde cu totul izolat vor fi conditii de ploi de scurta durata si descarcari electrice. In noaptea de sambata spre duminica cerul se va degaja in toate regiunile. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte si in extremitatea estica, nord-estica si de sud-vest a tarii. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 26 si 36 de grade Celsius, iar cele minime in noaptea de sambata spre duminica, vor avea valori de la 8-9 grade, in depresiunile Carpatilor Orientali, la 21-22 de grade in dealurile de vest si pe litoral”, a mentionat Boariu. Tot sambata, in Bucuresti, vremea va fi predominant frumoasa si calduroasa, cu o temperatura maxima ce va ajunge in jurul valorii de 33 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult dimineata si noaptea, iar vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura minima va fi de 16 – 18 grade Celsius.De asemenea,va fi o vreme frumoasa, cu cer mai mult senin dimineata si noaptea si temperaturi maxime cuprinse intre 26 si 28 de grade si mini me intre 20 si 22 de grade.vremea va fi in general frumoasa, cerul va fi variabil cu innorari temporare dupa-amiaza, iar izolat vor fi ploi de scurta durata.„Duminica, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, caniculara dupa-amiaza in Banat si Oltenia, local in Muntenia si izolat in sudul Crisanei si restul Transilvaniei, unde indicele de temperatura-umezeala va atinge pragul critic de 80 de unitati. In vestul si nord-vestul tarii, cerul va avea innorari temporare accentuate, iar local vor fi averse insotite de descarcari electrice si de intensificari de scurta durata ale vantului, trecator si izolat cu aspect de vijelie. Pe suprafete mici vor fi caderi de grindina si cantitati de apa insemnate. In restul teritoriului, cerul va fi variabil si mai mult senin dimineata. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 29 si 37 de grade”, a afirmat Adrian Boariu.Conform prognozei, duminica, pe litoral va fi o vreme frumoasa, cu cer mai mult senin si o temperatura in aer intre 29 si 31 de grade.De asemenea, in zona montana, vremea va fi, in general, frumoasa cu cer variabil, in special in zona Muntilor Apuseni si zona Carpatilor Orientali, unde vor fi innorari temporare accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.