Un urs a băgat în sperieți schiorii pe Drumul Roșu

Aparitia unui urs pe partie este un fenomen destul de rar, pentru ca animalele salbatice evita zonele frecventate de oameni. Specialistii spun ca ursii sunt imprevizibili in acesta perioada pentru ca ies din hibernare si sunt dezorientati si foarte flamanzi

Animalul si-a facut luni aparitia în weekend chiar pe marginea partiei Drumul Rosu din Poiana Brasov. Din fericire, cativa instructori de schi au avut prezenta de spirit sa-i opreasca pe schiori si au facut galagie pana cand animalul s-a indepartat.

„M-am mai intalnit o data cu asa ceva, iar masura preventiva a fost sa opresc cat mai multa lume am putut in spatele meu. In momentul in care ne-am apropiat mai multi, am facut galagie si ursul a fugit”, a declarat instructorul Viorel Muntean.

Aparitia unui urs pe partie este un fenomen destul de rar, pentru ca animalele salbatice evita zonele frecventate de oameni. Specialistii spun ca ursii sunt imprevizibili in acesta perioada pentru ca ies din hibernare si sunt dezorientati si foarte flamanzi.

Vifor Rotar