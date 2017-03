Unde ne sunt conducătorii? Adrian Năstase, după o condamnare cu drepturile suspendate până in anul 2024, la Antena 3

La PSD nu au gasit un om din PSD pentru Ministerul Justitiei. Tudorel Toader e un om foarte bun, fara indoiala. Departamentul juridic al PSD nu functioneaza, nu exista.

Despre Grindeanu: Ai gasit pilotul, dar care e planul de zbor?

Un partid nu trebuie doar sa castige alegerile, e extrem de important ca in cei patru ani sa castige bataliile in Parlament.

Partidul pare in momentul de fata ca da bani la tot cartierul, oamenii se bucura, dar sa vedem sustenabilitatea pe termen lung.

PSD acum nu mai functioneaza pe un model ideologic, si cred ca nici in Europa. Ar ajuta foarte mult ca PSD sa castige mai multe incredere, si daca ar veni cu idei noi specifice stangii.

Despre Dragnea: Dragnea procedeaza gresit prin iesirile sale publice cand da indicatii Guvernului si-i traseaza sarcini „taindu-i astfel craca de sub picioare”.

Despre Iohannis: despre mine s-a spus ca am 4 case, dar eu am stat succesiv in 4 case si nu am avut niciodata in acelasi timp 4 case. Lumea a inteles asta si povestea s-a incheiat. Acum avem un presedinte cu 6 case, facute, chipurile, din meditatii. Dreapta nu va mai merge cu un astfel de om la alegerile prezidentiale viitoare.

PSD-ul, daca ar avea curaj, ar trebui sa faca o dezbatere generala pe aceasta tema si sa reglementeze cat mai bine situatia. Primul lucru pe care l-au facut Basescu si cu Macovei cand au venit la putere au desfiintat Institutul de Criminalistica.

Marele avantaj cu Tudorel Toader este ca el are autoritate aprofesionala necesara sa rezolve lucrurile. PSD-ul trebuie sa aduca cat mai multi omeni de acest fel.

Nu poti sa vii tot timpul si sa para ca te scuzi „ca nu am fost eu, ca nu am stiut…”. Trebuie sa vii si sa explici cu putere, curaj…

Intrebat daca il mai cauta lideri ai PSD sa se consulte cu el sau sa ii ceara un sfat, Nastase spune ca sunt foarte putini cei care vor sa se mai intalneasca cu el fiindca „exista acest stigmat nedrept” pe care il intelege oarecum, dar nu ii se pare normal.

„Cred ca PSD are nevoie de o revigorare din starea amorfa, de inactivitate, de lipsa de creativitate. Cred ca e nevoie ca PSD sa inceapa sa faca politica”, a declarat Adrian Nastase la „Sinteza zilei”, potrivit antena3.ro Nastase s-a referit de asemenea si la Victor Ponta, afirmand despre acesta ca „modul in care isi consuma energia in afara partidului e contraproductiv”.„Cred ca Victor Ponta are multa energie in momentul acesta si cred ca ar fi potrivit sa coordoneze departamentele partidului. Are o multime de idei. (…) Sa coordoneze departamentele partidului, dar ele acum nu exista. Ar trebui sa existe”, a spus Nastase. „Nu cred ca Victor Ponta vrea sa-si faca partid, cred ca vrea sa arata ca e nemultumit. Are multa experienta, e o persoana cu reactie deosebita (…) Efortul liderului de partid este acela de a tine aproape pe toata lumea. Ideea unei demisii in alb mi se pare neserioasa. Iar Victor Ponta ar trebuie sa nu ofere temeri pentru o discutie legata de bucataria partidului. Eu cred ca e pur si simplu nemultumit. Cred ca Victor Ponta e iritat ca procurorii il alearga”, a mai declarat Nastase, mentionand ca „este nevoie de un sistem de coabitare in interiorul partidului”.„Eu cred ca iesirea din aceasta letargie nu poate fi realizata decat prin refacerea unui sistem de coabitare in interiorul partidului. De exemplu, cum eram eu cu Antonie Iorgovan sau cu Ion Iliescu sau cu Adrian Paunescu”, a aratat fostul premier.Nastase considera ca Liviu Dragnea procedeaza gresit prin iesirile sale publice cand da indicatii Guvernului si-i traseaza sarcini „taindu-i astfel craca de sub picioare”.

Dupa aproape 12 ani m-am intalnit cu Traian Basescu la o receptie a unei ambasade si el mi-a zis: sa stii ca toate condamanarile tale au fost instrumentate si pus ein scena de Coldea? I-am raspuns ca nu cred

