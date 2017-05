Ungurii lui Orban trag spre România din toate pozițiile! (I)

Dacă dinspre Est ne aflăm sub un bombardament permanent propagandistic cu scopul de a induce o stare de demobilizare în rândul populației, dinspre Ungaria, cu ajutorul forțelor interne ale minorității maghiare, (chiar a reprezentanților acestora in Parlamentul României!), se încearcă o destabilizare în județele din Transilvania, printr-o politică de instigare anti-românească, inclusiv prin negarea unor simboluri ale statului, prin atacuri permanente la Constituție .Ni se cere , chiar agresiv , renunțarea la prerogativele de stat național si …acceptarea că 1 Decembrie constituie zi de doliu pentru maghiari.Iată că în aceste zile, guvernul de la Budapesta a decis să aloce importante fonduri pentru a promova pe plan international acțiunea ”Trianon-100”, pentru a induce o percepție internațională împotriva deciziilor luate prin Tratatul de la Trianon . Iar printre aceste contestații este și revenirea Transilvaniei la Regatul României, împotriva realităților că în 1920, la data incheierii Tratatului de la Trianon, românii constituiau in Ardeal 57.3%, iar maghiarii doar 25.5% (datele apar în lucrarea autorului maghiar Árpád Varga,”Hungarians in Transylvania between 1870 and 1995”).

De fapt, guvernul Orban dorește ca prin ”Trianon-100” să contracareze aniversările legate de împlinirea a 100 de ani de la Reîntregirea României și, de ce nu, chiar să conteste reintregirea românească a Transilvaniei. Să nu uităm că recenta declarare a Unirii Basarabiei cu România ca Sărbătoare națională a avut parte în Parlament de votul negativ al unui reprezentant al UDMR-ului, iar președintele UDMR s-a abținut în mod simbolic de la vot.

În 1992 populația românească a Transilvaniei se cifra la 7.723,313 (73.6%) față de numai 1.603,923 (20.8) și deci astfel de încercări, desi sunt lipsite de logică, pot constitui totuși motive de tensiuni interetnice și tulburări sociale. În condițiile acestor atacuri externe complementare și bine dirijate de la Budapesta, se găsesc destui, inclusiv jurnaliști, care afirmă că românii nu trebuie să răspundă naționalismului revizionist si sovin maghiar cu un naționalism patriotic românesc și nici nu trebuie să se răspundă astfel propagandei maghiare xenofobe anti-Trianon. Sa se rezume ,adica, la manifestări festiviste , prin eventuale conferințe, cărți de istorie prin care să se deschidă mintea românului…. Cu alte cuvinte, la agresivitate externă maghiara , românii să rămână pașnici și să dea dovadă de civism european . Dacă procedăm altfel, ni se sugerează că alunecăm spre dreapta, spre naționalism extremist care, în concepția lor înseamnă anti-europenism…Chiar asa?



Dincolo de retorică se pune întrebarea: ”Cam în ce fel s-ar putea totuși contracara acest război informațional și propagandistic ruso-maghiar pornit împotriva României? ” În opinia Consiliului Mondial Român , este nevoie ca pe plan intern să fie redusă influența parlamentarilor maghiari care de la înălțimea tribunei instituției naționale a Parlamentului României se pronunță împotriva simbolurilor naționale, împotriva formei statului național, împotriva momentelor decisive ale istoriei naționale. În același timp, este nevoie de aducerea în Parlamentul României a adevăraților reprezentanți ai românilor-basarabeni pentru a-și susține direct cauza, fără interpuși ai altor partide.

Consiliului Mondial Român consideră că pentru aceasta sunt necesare o serie de măsuri cu impact imediat , care să permită calitatea de ”competitor electoral” și pentru organizațiile românești în egală măsură cu cele ale minorităților entice , prin prezenta în Parlament și a unor reprezentanți ai românilor din regiunile în care aceștia au ajuns minoritari, cum ar fi ”Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna (FCRCH)”. O asemenea prezență va constitui un ”antidot” împotriva unor acțiuni nocive ale UDMR . De asemenea, Guvernul României, în cooperare cu organizațiile românești și cu administrațiile locale să organizeze pe întreg parcursul anilor 2017-2018 mari adunări populare în care să se omagieze Marea Unire de acum 100 de ani în principalele centre ale țării, dar și în comunitățile românilor din întreaga lume în colaborare cu ICR. Aceste adunări, bine mediatizate, vor putea contracara acțiunea Trianon-100.