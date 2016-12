Unii spun că Denisa Dedu e ca şi plecată de la Corona, alţii mai speră să fie oprită !

Portarul Denisa Dedu, care a făcut recent o figură frumoasă la Campionatul European de handbal feminin, a intrat deja în colimatorul mai multor cluburi şi se pare că va avea în curând oferte şi de peste hotare. Totul se va decide după campionatul în curs, atunci când Denisa va avea ocazia să aleagă…Cum conducerea de la Corona are antecedente în acest sens, pentru că a pierdut-o lamentabil pe Zamfir, orice se va putea întâmpla…

Legat de acest aspect, antrenoarea Mariana Tîrcă a spus că speră ca jucătoarea să rămână la Braşov : ,,Normal, noi ne-am dori să o avem la noi în poartă, dar sunt mulţi factori care vor decide, mai ales că ea a fost superbă la Campionatul European. În plus, atitudinea ei în poartă este matură, iar faptul că de la 16 ani apară în liga naţională, se simte enorm pentru că are evoluţii mature în joc. Noi sperăm, mai rămâne să vedem ce va alege şi ea, un lucru este însă clar, este un portar de valoare, care va mai creşte”.

Dorin Duşa