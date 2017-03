Universitate Brașov pe locurile 2-3 in România la Fonduri Europene! E ceva pe …foamea asta!!

Potrivit Raportului anual al Societății Academice din România, Universitatea Transilvania ocupă un loc fruntaș din perspective cuantumului fondurilor europene atrase, in vreme ce altii sug din deget… daca n-au minte!

M ai este nevoie și de minte suplimentara in vederea corelării fondurilor cu creșterea performanței instituționale, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) și Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE). Numai sa le ti-i minte, si e o performanta …intelectuală.

Dar toate la un loc, aceste reusite i-au dus pe universitarii brasoveni, in top:

– pe primul loc este Politehnica din București, cu peste 220 de milioane de lei atrase,

– Universitatea Transilvania din Brașov,

– Universitatea Politehnică din Timișoara.

Valoarea fondurilor atrase de la Bruxelles este de 60 de miliopane de lei.

Pare ciudata, daca nu e trasa de par, aceasta egalitate!!

Felicitari domnilor profesori!