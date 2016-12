URSS a făcut implozie printr-un… “gentleman agreement”. Magistrală lovitura!!

Mihail Gorbaciov,

in conversatiile directe din 1989 dintre el si presedintele George H. W. Bush

tendintele centrifuge din U.R.S.S. vor putea duce la destrămarea acesteia.

“gentleman agreement” dintre el si Gorbaciov,

presedintele George H. W. Bush s-a deplasat la Kiev pentru a-i convinge pe ucrainieni să… renunte la secesiunea de Moscova, anticipată de altfel de declaratia de suveranitate a parlamentului ucrainian din 16 iulie 1990.

posibilitatea unui sistem paneuropean de securitate

ajunsă in randul rusilor la cota de 20%

Aroganta nediplomatică a unor declaratii făcute in ultimii ani de presedintele Barak Obama, referitoare la Rusia si la Vladimir Putin

in plină criză internatională provocată de agravarea războiului civil din Siria, la randul său pus la cale si intretinut de Statele Unite

legată obilical de gruparea terorist-criminală Al Qaeda

12 ianuarie 2016

țunami global ar izbucni după o eventuală colapsarea a Federatiei Ruse.



măsurarea haosului mondial ce s-ar naste prin reusita unui fantasmagoric proiect de descompunere a Rusiei.

in timpul unei aplicatii strategice desfăsurată la Casa Albă in aniii cei mai calzi ai Războiului Rece (Operatiunea Solarium) – pentru o strategie de “ingrădire” a puterii imperiului sovietic si nu pentru răsturnarea lui…

Recent, intr-un interviu acordat televiziunii de stat italene (RAI),fostul secretar general al P.C.U.S., a făcut o referire punctuală la faptul căcăzuseră de acord asupra faptului caNu se putea imaginaconform caruia, la data acelorcăIn iunie 1991, intuind corect sensul si consecintele tensiunilor internationale ce ar fi putut fi generate de depăsirea aceluiin care nu se contempla punerea sub semnul intrebării a securitătii URSS,Guvernantii S.U.A. luau pe atunci in considerare si. La vremea respectivă. In momentul de fată ar trebui sa se intample ceva extraordinar in raporturile intre S.U.A. si Rusia, pe care de ani buni presedintele, pentru ca increderea in americani,, să revină la cote pe care in Federatia Rusă nu le mai atinge decat popularitatera lui Vladimir Putin., aproape că nu are termen de comparatie nici măcar in raporturile incordat intre sefii celor două state protagoniste pe scena politicii mondialeInprimul presedinte afro-american al S.U.A. il trata pe Putin ca pe un tip “clătinat”, cu aspectul unui(cf. “The Hill”, 09.08.2013: art. lui J. Herb, Obama: Putin looks Like “”). Cu un an mai tarziu,– care pană de curand sustinea Al Nusra, formatie antiguvernamentală– declasa Rusia la rangul de “putere regională”, ignorand si ofensand atat idea pe care o au rusii despre propria tară cat si capacitatea acesteia de a influenta conjunctura geopolitică mondială, capacitate care, pană una alta, se măsoară, in ultimă instantă, in forta armamentelor. (cf. “The Guardian”, 25 martie 2014: art. “Barack Obama, Russia is a Regional Power Showing Weakness over Ukraine”).Nu mai departe decat ininsusi răspundea indirect, dar explicit, intr-un interviu acordat publicatiei gemane “Bild”, deprecierilor staturii internationale a Rusiei de către presedintele si politica externă a S.U.A.:“Teza lui Obama – scrie editorialistul anonim, dar probabil colectiv ) al revistei lunare “Limes” (numărul tematic din ianuarie 2016, intitulat “Il mondo di Putin”), probabil cea mai informată si echilibrată publicatie “occidentală” de geopolitică, scrisă de profesionisti ai domeniului – privindEste suficient sa ne imaginăm ceCalitatea si cantitatea vecinilor statuali si informali – inclusi jihadistii – care presează dealungul celor peste 20.000 km. de frontiere terestre (lăsand deoparte cele maritime) si desunt principalii parametri pentruO reflectie pe marginea această teme irationale l-a determinat pe un sobru predecesor al lui Obama,să opteze –