USR a rămas orfan – preşedintele USR, Nicuşor Dan a demisionat din partid!

Nicuşor Dan şi-a anunţat intenţia de a demisiona din funcţie miercuri seară, după ce membrii Biroului Naţional s-au pronunţat împotriva modificării Constituţiei, în sensul introducerii noţiunii de „Birou National al USR a votat miercuri seara, intr-o sedinta tensionata, ca se va pozitiona impotriva demersului de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca uniune intre un barbat si o femeie.Primul motiv, a spus fostul lider USR, este ca exista lucruri mai importante in Romania acum decat aceasta discutie, spunand caeste ca cel mai rau lucru care se intampla este problema coruptiei. „Peste 20 de ani vor fura spunand ca apara traditiile”, a acuzat el.Al doilea motiv, a continuat Dan, este pentru ca simt o datorie fata de oamenii care ne-au votat.„Tema aceasta a familiei este o tema foarte importanta pentru ei, este o tema intima, care tine de identitate, de sentimentul religios”, a declarat deputatul, explicand ca USR a fost votat si de oameni care sprijina referendumul de modificare a Constitutiei, si de oameni care nu sunt de acord..„Este convingerea mea ferma ca USR trebuie sa se adreseze si unora si altora”.Nicusor Dan a continuat spunand ca ar fi putut sa treaca peste aceste doua motive, respectand principiul democratic potrivit caruia majoritatea are intotdeauna dreptate, dar decisiv a fost al treilea motiv, care tine de onoare.

„In etapele de formare ale acestui partid, in zecile de intalniri pe care le-am avut cu oamenii, le-am promis – si a fost o promisiune a mea personala – ca in partidul acesta este loc pentru toata lumea: si pentru progresisti si pentru conservatori. Culmea este ca aceasta reteta a functionat, am avut colegi progresisti care au lucrat foarte bine cu colegi conservatori”, a spus fostul presedintele al Uniunii Salvati Romania.

„Aceasta decizie vine sa spuna ca unii dintre colegii nostri sunt colegi de mana doua, ca aceste convingeri intime ale lorintra in contradictie cu directia in care partidul vrea sa mearga”, a declarat Nicusor Dan,

„E o chestiune de onoare si asta antreneaza demisia mea azi din USR. Nu e nimic dramatic, este o constructie cu multi oameni. In constructia asta a aparut o majoritate care vrea sa mearga intr-o directie. Eu nu cred ca este o directie buna. Le urez succes”, a mai spus el.

Elek Levente, presedinte interimar al USR

Vicepresedintele care a obtinut cele mai multe voturi la Congresul USR, Elek Levente, va fi presedintele interimar al formatiunii politice.

Potrivit unui comunicat de presa difuzat joi si citat de Agerpres, Biroul National va declansa procedurile statutare dupa ce filiala USR sector 6 din Bucuresti va lua act de demisia lui Nicusor Dan.

Conform statutului USR, presedintele interimar va fi vicepresedintele care a obtinut cele mai multe voturi la Congresul USR, Elek Levente, presedintele filialei USR Cluj, iar un nou presedinte al partidului va fi ales de Congres care se convoaca, potrivit statutului, „de indata”.