Va fi descifrat mecanismul de înființare si funcționare a „Binomului”?

Imensa intoleranta manipulata impotriva aliantei de guvernare este resimțită de aproape întrega societate roamnească. Cum era de asteptat fiecare din noi ne utilizam- libertatea de exprimare – asa cum credem de cuviință, este un drept cetățenesc consfintit prin Constitutie. Unii in strada, altii pe facebook si cei mai multi in fata televizoarelor. Totusi libertatea fiecaruia din noi tine pana acolo cand nu lezăm acest drept a celui de langa noi, a semenului care are o altă părere. Ce se intampla acum in stradă este doar partea vizibilă a unei batalii pentru libertatea romanilor. O eliberare de sub parsiva si otravita colcaiala a unor tenebre din socitate ce tin de trecutul comunisto-securist. O eliberare care o merita! Nu se poate ca dintr-o dată să ne schimbăm, după ce peste un deceniu cei care au condus țara au opus mișelește, dupa principiul dezbină și stăpânește, pe tineri impotriva pensionarilor, pe bugetari impotriva salariatilor privati, intelectualilor contra muncitorilor a românilor impotriva românilor! E un război care poate distruge frumosul Proiect ROMâNIA, un proiect ce nu nu are nici 200 de ani!

Premierul Grindeanu, tânărul politician care nu are voie sa cedeze

Seful Guvernului Sorin Grindeanu intrebat de Antena 3 dacă va aborda cu ministrul Justiției chestiunea protocoalelor pe care DNA le-ar fi încheiat cu diverse instituții guvernamental e,de fotza, premierul a răspuns:

„Eu cred că toată această chestiune trebuie clarificată. În primul rând, ministrul Justiției am înțeles că o să aibă discuții cu cei care au spus că au existat asemenea protocoale. Am înțeles că au existat asemenea protocoale și lucrul ăsta este confirmat printr-o declarație pe care a făcut-o domnul procuror general (…) și nu numai. Eu i-am cerut ministrului Justiției să clarifice aceste aspecte”

Potrivit prim-ministrului, această chestiune ar trebui discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Toate aceste lucruri (…) cred că ar trebui, în momentul în care sunt clarificate — din punctul nostru de vedere și mai ales al Ministerului Justiției — să fie discutate în CSAT, să vedem cum de s-a ajuns la o asemenea situație, astfel încât toate aceste lucruri, care eu cred că exced cadrul legal din țara noastră, să fie clarificate”, a mai afirmat Grindeanu.

Am revazut fișa biografica a premierul Grindeanu, este un tânăr politician cu un parcurs ce tine de o cariera in care crezut tot timpul ca poate fi util romanilor. Evolutia sa de pana la depunerea juramantului de Prim-ministru al Romaniei il obliga să nu cedeze. Foarte multi romani isi doresc să rămână pe această baricada a luptei cu Sistemul/Binomul. Această luptă nu trebuie pierdută!



Horia D.R.