Vă mai amintiți de oină? Profesorul Nelu Avram este singurul om care se mai ocupă, în județul Brașov,de acest sport!

Atestat documentar conform cronicilor și hrisoavelor timpului,încă din 1364, jucat oficial din 1899, oina este cel mai vechi sport românesc tradițional, care s-a practicat mult timp în mediul rural. Jocul solicită calități sportive complexe, cum ar fi viteză bună de alergare, reflexe rapide în mișcările de autoapărare față de loviturile mingii, precizie în aruncarea și lovirea mingii cu un baston sau bâtă. Este asemănător cu jocuri sportive comune altor țări, cum ar fi Schlagball-ul german, pesäpallo-ul finlandez, jocul paume din Franța, respectiv Cluiche Corr-ul irlandez.

După anul 1990, oina a cunoscut un mare regres în România, care a dus până aproape la dispariția jocului. În ultimii ani însă, Federația Română de Oină a demarat o amplă acțiune de revigorare a acestui sport. Au fost reactivate o mare parte dintre centrele de tradiție și incluse noi localități, astfel că în prezent practicarea oinei se face acum în peste 30 de județe. Printre județele în care oina supraviețuiește se află și Brașovul, iar profesorul Nelu Avram, care activează la școala gimnazială din comuna Recea, lângă Făgăraș, este unicul care mai menține flacăra aprinsă…

Oina, un sport la el acasă, în comuna Recea

,,Sportul național românesc este la el acasă, la Recea. În ultimul timp, acest sport se dezvoltă foarte bine, ceea ce ne dă speranțe pentru viitor. De câteva zile, ne-am întors de la faza finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și la oină fete lasat pe locul 5. La această competiție au fost reprezentate toate zonele geografice din țară. Cu acest prilej, a fost demonstrat faptul că oina are frumusețe, are valoare și că merită să o promovăm și să o transmitem generațiilor viitoare”, ne-a spus prof. Nelu Avram.

Cât privește practicanții sportului nostru național, prof Avram îi nominalizează cu plăcere pe câțiva sportivi tineri, care practică oina la Recea și duc tradiția mai departe : ,,La fete, o pot aminti pe Ana Cristea, care a fost nominalizată și chiar premiată de federația noastră de specialitate, iar la băieți, Emanuel Ciurar sau Alin Rebeca, alături de mulți alții, cu toții pasionați de acest sport și copii deosebiți. Mă bucur că pot să dau valoare acestor copii, care vin, din păcate, dintr-un mediu defavorizat”

Cât privește programul competițional în următoarea perioadă, prof. Nelu Avram ne-a spus : ,,Suntem în curs de constituire a unui club sportiv, pe care să-l afiliem federației. În programul de vară, la nivelul federației, este programat un campionat național, pe care am reușit să-l aduc la Recea. Este vorba despre Campionatul Național de sală, pentru juniori III, care se va desfășura în luna octombrie. Mai este un campionat de mini-oină, care va avea loc la Sâmbăta de Sus. Aceste lucruri mă bucură, pentru că pot promova și aduce în prim plan oina, în centrul țării. În ceea ce privește terenurile pentru practicarea oinei, subliniez faptul că trebuie să fie cu iarbă și să aibă o suprafață cât mai netedă. Este nu sport care nu poate fi implementat prea ușor. Acolo unde nu s-a jucat până acum, unde nu are cât de cât tradiție, este foarte greu de adus„