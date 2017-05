Vacanța de primăvară s-a terminat -elevii revin la scoală de marți!

Deși vacanta de primavara s-a incheiat in 30 aprilie, elevii au beneficiat de ziua libera de 1 Mai, asa ca elevii revin la cursuri marti, 2 mai.

În lunile mai si iunie activitatea școlară, teze si evaluari, va alterna si cu zile libere de 1 Iunie si Rusalii. Elevii din clasa a XII-a vor incheia cursurile in 26 mai si vor da examenul de Bacalaureat din 6 iunie. Elevii din clasa a VIII-a vor termina cursurile in 9 iunie, iar din 19 iunie vor avea probele scrise de la Evaluarea Nationala. Pentru ceilalti elevi, vacanta de vara va incepe in 17 iunie si se va incheia in 10 septembrie, potrivit.

In semestrul al doilea, elevii vor mai avea liber joi 1 iunie, de Ziua Copilului si luni 5 iunie, in a doua zi de Rusalii. De asemenea, unitatile de invatamant vor organiza manifestari specifice in 5 iunie, cand este Ziua invatatorului.

In luna mai, elevii de la gimnaziu si din licee vor da tezele, acesteai trebuind sa fie programate cu cel putin trei saptamani inainte de finalul semestrului al doilea.

La doua zile doua ce vor reveni la scoala dupa vacanta, elevii din clasa a IV-a vor avea evaluarea nationala, in 3 mai la limba romana, in 4 mai la matematica si in 5 mai la limba materna.

Vor urma testarile de la evaluarea nationala pentru elevii clasei a VI-a, care vor sustine probe la limba si comunicare in 10 mai si la matematica si stiinte ale naturii in 11 mai.

Rezultatele obtinute nu vor fi trecute in catalog, dar vor fi folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare. Scolile vor anunta parintii care sunt rezultatele de la Evaluarea eationala, ce reflecta stadiul formarii competentelor la limba romana, limba materna si matematica.

Cei care nu au organizat pana acum „Scoala Altfel”, mai pot alege saptamana de activitati extrascolare in perioada 15 mai – 9 iunie.

Elevii din clasa a XII-a vor incheia anul scolar in 26 mai, pentru a se putea pregati de Bacalaureat, care va incepe in 6 iunie.

Si elevii din clasa a VIII-a vor termina cursurile mai devreme, in 9 iunie, pentru ca din 19 iunie sa sustina probele de la Evaluarea Nationala.

Pentru ceilalti elevi, vacanta de vara va incepe in 17 iunie si se va incheia in 10 septembrie.

Probele de la examenul de Bacalaureat, sustinute din 6 iunie pana in 30 iunie

Pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, inscrierile vor avea loc in perioada 22 – 26 mai. Examenul de Bacalaureat va incepe cu probele orale si de competente, respectiv limba romana (6-7 iunie), limba materna (8-9 iunie), competente digitate (9, 12-13 iunie) si limba straina (114-16 iunie).

Probele scrise vor incepe in 26 iunie cu limba si literatura romana, 27 iunie – limba si literatura materna, 28 iunie – proba obligatorie a profilului si specializarii (matematica sau istorie), 30 iunie – proba la alegere a profilului si specializarii. Rezultatele primei sesiuni a Bacalaureatului vor fi afisate in 5 iulie, pana la ora 16.00 si in aceeasi zi vor putea fi depuse contestatiile, afisarea rezultatelor finale fiind programata in 10 iulie.

Probele scrise de la Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a

Elevii clasei a VIII-a vor termina cursurile in 9 iunie si se vor inscrie la Evaluarea Nationala in 7-9 iunie.

Probele scrise vor fi sustinute in 19 iunie la limba si literatura romana, in 21 iunie la matematica si in 22 iunie la limba si literatura materna. Rezultatele vor fi afisate in 26 iunie si tot atunci pot fi depuse contestatii, care vor fi solutionate pana in 30 iunie, cand vor fi anuntate rezultatele finale.

Din acest an scolar, ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea la liceu va fi de 20 la suta, fata de 25 la suta pana acum, iar admiterea va fi facuta intr-o singura etapa computerizata, urmata de o etapa in care vor fi analizate cazurile speciale. Admiterea in liceu se va finaliza in 28 iulie.