Vasile Dochiţa, administrator special FC Braşov : ,,Băieţii nu au nicio scuză”

După înfrângerea dureroasă de la Târgovişte, meci în care jucătorii echipei FC Braşov au mimat fotbalul, conducerea echipei de sub Tâmpa a pus tunurile de ,,stegari”. Astfel, administratorul special al echipei braşovene, Vasile Dochiţa, cel care în multe situaţii a adus bani de acasă, în sprijinul echipei, a spus cu amărăciune în glas dar păstrând şi unele speranţe : ,,Am făcut un joc lamentabil, cel mai slab din acest sezon. Într-adevăr, avem această problemă, așteptăm cu toții să intre banii de la Steaua. Totuși, asta nu scuză cu nimic această evoluție a băieților. Sunt jucători profesioniști și ar fi trebuit să arate altceva pe teren. Sperăm să nu se mai lungească soluționarea litigiului. Dacă nu se rezolvă, am mai spus-o, riscăm să închidem taraba. Dacă, însă, această situație se va rezolva, consider că încă avem șansele noastre la promovare. Sepsi joacă la UTA, apoi va avea meci și la Târgoviște, iar Chindia poate intra și ea în calcule cu un succes. Din acest punct de vedere e clar, lupta pentru promovare se va duce până la finalul campionatului”.

D.D.