Vasile Dochiţa, administrator special FC Braşov : ,,M-am simţit trădat de unii jucători”

Meciul pierdut de ..stegari”, în faţa echipei din Brăila, care poate însemna începutul sfârşitului pentru FC Braşov, a adus multă amărăciune, iar mintea multora s-a înfierbântat brusc…Administratorul special al echipei braşovene, Vasile Dochiţa, care a scos mulţi bani din propriul buzunar, pentru cheltuielile echipei, a stat de vorbă în vestiar, la finalul meciului, cu jucătorii şi cu antrenorii şi a sintetizat discuţiile, formulând şi o ipoteză surprinzătoare:

,,Totul s-a terminat…Vom onora competiţia până la final. Până acum, am organizat toate meciurile de acasă şi am fost în toate deplasările. Nu am rămas datori nicăieri şi nu se va întâmpla asta cât timp voi fi eu aici. De acum încolo, vom folosi jucătorii care au evoluat mai puţin în meciurile oficiale. În rest, cine va dori să rămână la echipă până la sfârşit va rămâne, cine nu, va putea să plece. S-a încheiat un ciclu, vom vedea şi care va fi miercuri decizia de la tribunal. Dorim să terminăm cu fruntea sus, aşa a fost să fie, aşa s-a întâmplat, pentru că nu am avut posibilităţi să achităm salariile jucătorilor şi asta s-a oglindit în ultimele rezultate. Trebuie să mai spun ceva dureros, pentru că, din păcate, m-am simţit trădat de unii jucători”

Pentru FC Braşov ar trebui să urmeze meciul din etapa a 34-a a ligii secunde, la Snagov, cu Metalul Reşiţa, la finalul acestei săptămâni…

Dorin Duşa