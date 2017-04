Vehiculele RAT sunt vechi, insalubre şi nu respectă programul

De asta se plâng braşovenii care circulă cu mijloacele de transport în comun în municipiu. Cum salariile în regii au fost plafonate în urmă cu ani buni, RAT S.A se confruntă şi cu o criză majoră de personal.

De asta se plâng braşovenii care circulă cu mijloacele de transport în comun în municipiu. Cum salariile în regii au fost plafonate în urmă cu ani buni, RAT S.A se confruntă şi cu o criză majoră de personal.

Regia Autonomă de Transport nu a mai cumpărat autobuze noi din 2011 când achiziţiona doar 15 bucăţi. Ultimele achiziţii mari în parcul auto au fost făcute în perioada 2004-2006 când au fost înmatriculate aproape 200 de autobuze şi troleibuze.

În rest s-au cumpărat maşini second hand care, la câţiva ani de la achiziţie, nu mai arată bine.

„Unele sunt foarte mizerabile, unii şoferi zici că transportă numai saci de cartofi”, „Autobuze murdare, scaune nespălate pătate, cerşetori care nu plătesc bilet şi care ar trebui daţi jos că ne deranjează şi ne agresează” sunt câteva din nemulţumirile călătorilor la adresa vehiculelor RAT.

Lunar, zeci de maşini ale RAT Braşov ajung în service; pentru o parte din ele, atunci când cheltuielile pentru reparaţii sunt foarte mari, se decide casarea. Unele rămân în service până se găsesc piese sau se aprobă plata acestora. Coroborată cu deficitul grav de personal, situaţia face ca rareori regia să poată menţine în trafic numărul mijloacelor de transport prevăzute, spune Silviu Ştefan, purtător de cuvânt RAT Braşov.

Regia plănuieşte să achiziţioneze pentru acest an 100 de autobuze dar, deocamdată, nu are buget pe anul acesta. Conducerea Regiei speră ca bugetul societăţii să fie aprobat în şedinţa de vineri a Consiliul Local şi să prevadă sume pentru achiziţia de autobuze noi. Deşi majoritatea autobuzelor sunt cârpite ca să poată rula în trafic, Regia Autonomă de Transport ţine la imagine.

Proaspăt transformată în societate pe acţiuni RAT Braşov a lansat însă în urmă cu câteva zile un concurs pentru conceperea unui nou logo al regiei.

Vifor Rotar