Victor Ponta noul secretar general al Guvernului Grindeanu 2! Ministrul Jianu nu mai demisionează!

Fostul premier Victor Ponta va intra în Guvernul Grindeanu 2, preluând funcția de secretar general.Legislatia in vigoare nu-i permite lui Victor Ponta sa fie in acelasi timp si parlamentar, si secretar general al Guvernului, cele doua functii fiind incompatibile. Insa, tot legislatia in vigoare ii permite lui Victor Ponta sa notifice in termen de 15 zile biroul permanent al Camerei Deputatilor starea sa de incompatibilitate. Dupa acest termen, are la dispozitie inca 30 de zile sa opteze pentru una dintre functii.

Potrivit art. 16 alin 1 din statutul deputatilor si senatorilor, calitatea de parlemantar este incompatibila cu cea secretar general al guvernului, conform art. 81 alin 2 din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Insa, potrivit art. 17 alin 1 din Statutul deputatilor si senatorilor, parlamentarul are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a notifica Biroul permanent al Camerei Deputatilor, din care face parte, cu privire la starea sa de incompatibilite. Dupa expirarea acestui termen, deputatul va opta, in termen de 30 de zile, intre mandatul de parlamentar si functia incompatibila, demisionand potrivit optiunii sale.

Interesant este ca prima numire a lui Sorin Grindeanu in calitate de premier a fost cea a lui Mihai Busuioc. Acum, dupa ce i s-a retras sprijinul politic si a fost exclus din partid, prima decizie luata de Grindeanu in materie de numiri este inlocuirea lui Busuioc cu Ponta.

Aceasta functie este foarte importanta, mai ales ca, potrivit legislatiei in vigoare, secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum si pentru institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si din subordinea, respectiv coordonarea prim- ministrului.

Mihai Busuioc a fost secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in perioada in care Liviu Dragnea conducea aceasta institutie.

In 2014 cand a fost numit la Ministerul Dezvoltarii, EVZ scria ca Busuioc a fost omul de incredere al lui Vasile Blaga, membru al PDL sectorul 4 si fostul sef al Oficiului de Cadastru din vremea Elenei Udrea, fiind implicat in multe afaceri cu retrocedari din Bucuresti si din Romania.

Ministrul Jianu nu mai demisionează!

Intr-o postare destul de lunga, pe facebook, ministrul Augustin Jianu a anuntat ca nu va demisiona. Mai mult el declara ca nu va pleca din guvern decat la cererea lui Dragnea.

Conferinta de presa anuntată de catre Sorin Grindeanu pentru ora 19:00, a fost amanată. Pe surse, amanarea s-a datorat faptului ca Victor Ponta nu sosise in țară. Dupa ora 19:30 Ponta a fost vazut intrând in PalatulVictoria.