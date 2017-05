Viitorul Coronei pare asigurat : ,,Pepiniera „galben-albastră” aduce rezultate

Week-end cu rezultate foarte bune pentru clubul Corona, mai ales la grupele de copii şi juniori. Echipa de junioare III a clubului, antrenată de Mihaela Seifer Ciobotaru s-a calificat de pe prima poziţie la turneul final al campionalui, cu şanse reale la câştigarea unei medalii, juniorii de la fotbal U11, pregătiţi de Ionuţ Mitroi s-au calificat şi ei la turneul final al campionatului unde se vor lupta cu cele mai bune opt echipe din ţară. De asemenea, şi scrima de la Corona a adus un argint şi un bronz la Cupa Engarde, un concurs internaţional de spadă, în vreme ce secţia de nataţie a contibuit şi ea cu medalii la vitrina secţiei, după un concurs la Baia Mare.

Junioarele III ale Coronei se bat pentru medalii

La cel de-al doilea turneu semifinal, care s-a disputat în acest week-end la Plopeni, echipa pregătită de Mihaela Seifer Ciobotaru a obţinut două victorii, 24-15 cu Petroşani, 30-14 cu Focşani şi a făcut egal, 24-24 cu Chimia Râmnicu Vâlcea. Antrenoarea Coronei a declarat că este foarte încăntată că a ajuns cu această echipă la turneul final şi la junioare III şi că are mare încredere în fete că vor fi extrem de mobilizate în faza finală a campionatului. „A fost un turneu bun pentru noi, în care fetele s-au comportat ca o echipă iar acest lucru s-a văzuut şi în rezultatele pe care le-am obţinut. Aşteptăm cu încredere şi optimism turneul final, acolo unde mergem să ne batem meci de meci, fără să punem presiune foarte mare rezultatul final. Normal, ne dorim medalie, dar mereu ne-am concentrat pe următorul pas şi apoi ni l-am gândit pe următorul. Cu siguranţă însă, aceste fete vor face tot ce pot pentru ca la finalul sezonului să aibă o medalie la gât. Şi-o doresc foarte tare şi eu mi-o doresc enorm pentru ele„, a spus Mihaela Ciobotaru. Cele opt echipe calificate la turneul final sunt: Corona Braşov, Art Galaţi, LPS Iaşi, CSŞ Slobozia, CSM Bucureşti, Danubius Galaţi, Phoenix Baia Mare şi Chimia Râmnicu Vâlcea.

Un turneu bun pentru fotbalişti

Şi micii fotbalişti ai Coronei au obţinut rezultate foarte bune la cel de-al doilea turneu zonal al campionatului naţional de fotbal. În primul meci, fotbaliştii antrenaţi de Ionuţ Mitroi au câştigat cu 4-0 cu AFC Odorheiu Secuiesc, cu scorul de 5-2 cu Best Kids Reghin şi cu 4-1, meciul cu Interstar Sibiu. După aceste rezultate, echipa de U11 a clubului Corona s-a calificat în premieră sub culorile clubului, la turneul final. „Sunt tare bucuros de tot ce au realizat aceşti copii. Am fost fericit să văd că văd că au pus în practică în meciuri, tot ceea ce am pregătit la antrenamente. Mergem la turneul final, unde ne vom bate cu echipe foarte bune, Academia Gheorghe Hagi, FC Bacău, Poli Timişoara sau multe altele, dar ne vom juca şansa„, a spus Ionuţ Mitroi. Turneul final al campionatului se va disputa în 2-4 iunie, iar finala va fi în 11 iunie.

Argint şi bronz la scrimă

Scrima de la Corona a mai demonstrat încă o dată că este pe drumul cel bun pentru a scoate campioni. În week-end, la Cupa Engarde, care s-a disputat la Bucureştri, sportivii antrenaţi de Mircea Manciuc şi Marcel Savaniu au reuşit să obţină un argint, prin Rareş Neculai şi un bronz prin Ioana Bucşa. „Pentru o primă participare la o astfel de competiţie internaţională, suntem foarte mulţumiţi. Ne-am propus lucruri frumoase şi suntem foarte încântaţi când le şi obţinem, mai ales că având în vedere anvergura competiţiei, nu ne aşteptam chiar la medalii. Copiii au demonstrat însă că au acumulat foarte mult în ultima perioadă şi că iată, fac faţă şi în competiţii internaţionale„, a declarat Mircea Manciuc, antrenor de spadă la secţia de scrimă de la Corona.

Nataţia a adus medalii de la Baia Mare

Nataţia Coronei a adus rezultate foarte bune la Cupa Tyr Flykick de la Baia Mare. Sportivii antrenaţi de Cristina Dima au obţinut următoarele rezultate:

Juniori: Elena Botezatu – loc 1 in proba 50 m Fluture şi 50 m Liber la categoria juniori şi loc 3 la categoria tineret; 100Liber şi 100Spate loc 3 la categoria juniori; Ana Florea – 200 Spate loc 1 la categoria juniori şi loc 1şi la tineret. Ana Găitan – loc 3 la 100 Fluture categoria juniori; Cadeţi: Eduard Keller – loc 3 la 50m Bras. Copii: Darius Enea – loc 3 la 100m şi 200m Bras; Dragoş Miclea – Loc 3 la 100m Spate, 50 şi 100m Liber; Antonia Carac – loc 2 la 50m Spate şi loc 4 la 50m Liber; Nicholas Keller – loc 1 la 50 spate şi 50 liber.

Dorin Duşa