Vineri aflăm cât vom plăti în plus pentru salubrizare

Noile tarife vor fi supuse aprobării în şedinţa de Consiliu Local. Modificările sunt impuse de Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013, prin care se instituie o taxă de depunere a deşeurilor menajere la rampele de gunoi ecologice, de 80 de lei în acest an pentru fiecare tonă depusă, şi de 120 de lei, în 2018. Introducerea taxei are scopul de a încuraja reciclarea deşeurilor, dar va creşte, cu siguranţă, şi cantităţile de gunoi depozitate în gropi neconforme.

Operatorii de salubritate care depozitează deșeuri la groapa de gunoi trebuie să plătească în plus 80 de lei pentru fiecare tonă depusă.

Introducerea acestei noi taxe – taxa de rampă – va însemna şi creşterea prețului pe care îl plătesc brașovenii pentru colectarea deșeurilor menajere. Actualizarea tarifelor pentru acest serviciu va fi discutată în ședința de plen a Consiliului Local de vineri.

Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, spune că municipalitatea încercă să asigure un impact cât mai mic asupra cetăţeanului, în așa încât acesta să suporte cât mai puţin această creștere dar spune că, poate în acest fel, cetăţenii vor conştientiza importanţa colectării selective a deşeurilor.

Operatorul de gunoi, care plăteşte în prezent 78,17 lei pe tona de gunoi, va plăti 158,17 lei (din care 80 de lei vor merge către fondul de mediu). Pentru persoanele fizice, tariful actual pentru colectarea deșeurilor menajere este la Braşov de 8,77 de lei cu TVA.

Vifor Rotar