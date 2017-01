Violare de domiciliu la guvern !I

Viata politică din România este plină de neprevăzut. Astfel, miercuri, a avut loc primul „descălecat” al presedintelui Iohannis la guvern. Sigur, posibilitatea participarii presedintelui la sedintele de guvern este prevăzută de Constitutie, in art. 87, dar această participare se poate realiza, din initiativa presedintelui, doar in trei ipoteze – atunci când ordinea de zi vizează „probleme de interes national privind politica externă, apărarea tării, asigurarea ordinii publice…”

In celelalte cazuri, presedintele poate participa la sedintele de guvern doar „la cererea primului ministru”.

Ce s-a intâmplat miercuri? Presedintele a fost autorul unei „violări de domiciliu” la guvern. Premierul a aflat… de la ofiterii SPP, ca presedintele vine la guvern pentru a participa la sedinta executivului.

Altfel ar fi dat buzna …la propriu!

Nu existau pe ordinea de zi teme care să justifice auto-invitarea presedintelui, astfel incât participarea la sedinta de miercuri putea să aibă loc doar la invitatia premierului, invitatie care nu-i fusese adresată.

Chiar si asa, atunci când doreste să participe la sedinta de guvern, participarea presedintelui trebuie anuntată. Asa cum trebuie anuntate si persoanele impreună cu care presedintele doreste să participe (Vezi St. Deaconu, in vol. I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constitutia României, C.H.Beck, 2008, p. 815).

In plus, dacă presedintele dorea să se consulte cu guvernul pe „probleme urgente si de importantă deosebită”, avea la dispozitie art.86 din Constitutie, referitor la „consultarea guvernului”. Se inscrie, oare, actiunea de astăzi a presedintelui in categoria „abuzului in serviciu”?

Dacă ar fi asa, prejudiciul fiind sub 200.000 lei, el ar putea beneficia de proiectata OUG referitoare la gratiere.

