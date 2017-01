Vreme rea a mai facut o victimă – bărbat înghețat lângă Cabana Gârbova

Salvamontistii si jandarmii montani au coborat de pe munte cadavrul unui barbat in varsta de 49 de ani. Omul lucra la Cabana Garbova din Muntii Baiului; marti, s-a certat cu proprietara cabanei, dupa care a plecat suparat in padure

Salvamontistii si jandarmii montani au coborat de pe munte cadavrul unui barbat in varsta de 49 de ani. Omul lucra la Cabana Garbova din Muntii Baiului; marti, s-a certat cu proprietara cabanei, dupa care a plecat suparat in padure. Dupa cateva ore, ISU a preluat un apel pe numarul de urgenta 112, in care barbatul era dat disparut.

La cautarile la care au participat efective ale Jandarmeriei montane Brasov si Prahova si ale Salvamont, a fost folosit si un ATV din dotarea postului montan Predeal. Astazi, in jurul orei 12, angajatii postului montan Predeal au anuntat ca au descoperit corpul neinsufletit la circa 1,5 km de cabana Garbova, nu pe traseul montan ci in zona impadurita.

Cadavrul a fost coborat in Valea Limbasel, de unde a fost preluat de Salvamont Azuga si transportat la IML. Politia Orasului Predeal a deschis un dosar pentru ucidere din culpa si continua cercetarile sub coordonarea unui procuror

