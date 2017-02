Vremea – prognoza pentru săptămâna 8, alternață ninsori, polei și soare!

Astfel, potrivit meteorologilor până pe 21/22 februarie, vor fi precipitatii in jumatatea de sud a tarii si local in centru si nord-est. In sud-vest cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp si izolat, mai ales la munte, 25…30 l/mp.

In nordul si vestul Olteniei, nord-vestul Munteniei, Muntii Banatului si local in Carpatii Meridionali vor predomina ninsorile si se va depune strat nou consistent de zapada. Vantul va avea intensificari temporare, mai ales pe crestele montane inalte, spulberand zapada, precizeaza ANM.

In zonele joase de relief din Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania, sudul si centrul Moldovei, vor fi precipitatii mixte, care vor favoriza depuneri de polei, mai arata ANM.

La Brasov inca de duminica seara va incepe sa ninga. Vor fi episoade chiar si de viscol pana marti, cand vom fi confruntati si cu ploi. La mijlocul saptamanii va apare soarele dupa care iar vor apare conditii de ninsoare/ploi cel mai probabil sambata.

Temperatura va evolua intr-un interval cuprins intre – 4/5 până la +10/11 grade Celsius.