Vreţi să luaţi o masă selectă în aer, la 50 de metri înălţime şi să admiraţi o privelişte de vis? Puteţi încerca la Braşov, între 28-30 iulie

Deţinătoarea exclusivităţii pentru România a conceptului ,,Dinner in the Sky” (în traducere : masa în ceruri), cu sprijinul Primariei Brasov, au pus la punct un eveniment care, cu siguranţă, va atrage mulţi curajoşi şi amatori de senzaţii tari, la înălţime, între 28-30 iulie, chiar la Braşov. Este vorba despre ridicarea unei mese, la 50 m, deasupra Pieţei Sfatului, unde cei care se vor afla în jurul acesteia vor servi masa, doar bucate alese, vor degusta vinuri de top şi vor asculta muzică. Totul, deasupra centrului istoric al Braşovului, astfel încât priveliştea să fie unică şi să aducă multă adrenalină celor care vor urca la înălţime. Preţurile vor fi pe măsura evenimentului, însă, cu siguranţă, lumea va dori să încerce ceva nou, ceva care acaparează interesul multor oameni de pe planetă, plictisiţi de ceea ce le oferă, de atâte vreme, restaurantele, chiar si de lux.Aşa a apărut acest proiect, ,,Dinner în the Sky”, răspândit acum din Belgia în China, din Japonia în Franţa, din SUA în Luxenburg. ,,Am ales să aducem acest concept revoluţionar şi inedit la Braşov, pentru că Dinner in the Sky se întâmplă acum în 56 de ţări, de pe 5 continente. Este un concept care îmbină zborul cu un peisaj de excepţie, cu muzica bună şi cu o experienţă culinară extraordinară. La Braşov, pentru că este un oraş deosebit, iar Piaţa Sfatului un loc de top nu doar pentru Braşov şi România”, ne-a spus Dan Chivu, organizator eveniment.

Eveniment de top şi surprize

La Braşov, amatorii genului pot participa la patru astfel de evenimente : mic dejun, prânz, degustare de vinuri şi elementul de rezistenţă, care dă numele conceptului, ,,Dinner în the Sky”, care se va bucura de prezenţa, alături de meseni, a unui chef, maestru în arta culinară, a unui somelier, care va alege şi va prezenta cele mai bune soiuri de vin şi a unui artist, care va asigura muzica…în ceruri. Vor fi 7-8 ridicări pe zi, atât sâmbătă, cât şi duminică, 29, respectiv, 30 iulie, între ora 10,00 – 23,00. Pot fi ridicate 22 de persoane la o masă, tarifele fiind următoarele : 150 de lei de persoană – testare de vinuri, 225 de lei de persoană – mic dejun, 350 de lei de persoană – prânz şi 450 de lei de persoană – cina, adică ,,Dinner in the Sky”. De remarcat că biletele de vând numai duble.

,,Dinner in the Sky nu înseamnă doar o masă la înălţime, acest lucru fiind doar un pretext. Este un ansamblu de tentaţii, iar experienţa dobândită la Diner in the Sky este ceva ieşit din comun. De-a lungul timpului, am reuşit să diversificăm oferta şi să organizăm premiere la înălţime, aşa cum sunt cel mai mare număr de ridicări, la Mogoşoaia, lansarea primului studio tv în aer, primele cununii civile în aer din lume, la Cluj, sau prima piesă de teatru în aer, cu Mihaela Hărăbor, într-unul din roluri. De remarcat că încercăm astfel să ne prezentăm şi ţara, pentru că toate imaginile fac înconjurul planetei. Toate. La Braşov, toţi oaspeţii noştri vor avea parte de o experienţă unicat, începând de la un meniu la cele mai înalte standarde şi până la surprizele pe care le pregătim, Până acum, avem vândute 47 la sută din locuri”, a precizat Ovidiu Barbier, deţinătorul exclusivităţii pentru România a acestui concept.

Dorin Duşa