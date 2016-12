Walter Iohannis Klaus dincolo de normalitate – a anunțat că va desemna premierul după Crăciun

Inexplicabil și fără argumente președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că va desemna premierul abia după Crăciun.

Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri consultări cu PSD-ALDE, PNL, USR și UDMR, iar joi cu PMP și grupul minorităților naționale din Parlament.

„Consultările s-au încheiat, după două zile, cu partidele parlamentare. Am avut în cursul acestor consultări două propuneri pentru poziția de prim-ministru:

– PSD a propus-o pe doamna Shhaideh, iar

– PMP pe domnul Tomac.

Pe de altă parte, între timp s-a constituit o coaliție majoritară în Parlament, o coaliție formată de PSD, ALDE și UDMR. În consecință, în zilele următoare voi avea discuții pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc după Crăciun”, a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Dincolo de sărăcia mesajului trebuie să retinem o anumita răutate care este adresată coalititie formata in jurul PSD. Pe surse, amânarea cică ar avea scop pe lânga ceva bani ce se vor directiona spre o anumită camarilă si alte obligatii care trebuiesc rezolvate de tehnocrații lui Julie Cioloș

a declarat joi că îi pare rău că președintele Klaus Iohannis nu a făcut anunțul privind desemnarea premierului, precizând că Parlamentul era pregătit pentru audierile miniștrilor și votarea lor. „Am luat notă de anunțul președintelui cu privire la posibila desemnare a unui premier după Crăciun. Noi, la Parlament, ne-am organizat în așa fel încât în 48 de ore am finalizat toate procedurile, noi eram pregătiți ca astăzi să fie făcut anunțul pentru a avea Parlamentul pregătit pentru audierea miniștrilor și pentru votarea Guvernului. Îmi pare rău că nu a fost făcut anunțul astăzi, am înțeles și că dorește mai multe discuții domnul președinte. Fiecare cu ritmul lui. În același timp, vreau să avertizez Guvernul să nu uite că nu mai are posibilitatea să adopte decât măsuri cu privire la gestionarea treburilor curente și, de asemenea, îi sfătuiesc să nu mai fie atâta agitație cu unele proceduri de angajare prin ministere, de numiri. Am înțeles că au început să își care mobila, totuși, e bine să se limiteze la aceste acțiuni, pentru că, practic, nu mai sunt într-un Guvern care să exercite toate atribuțiile constituționale”, a afirmat Dragnea la Palatul Parlamentului.Liderul PSD a adăugat că nu a vorbit cu președintele Iohannis, că a aflat de la televizor despre desemnarea premierului după Crăciun și că probabil vrea să aibă mai multe discuții cu cea care a fost propusă pentru această funcție, Sevil Shhaideh „Pe noi ne interesa ca acest Guvern să fie instalat în acest an. Este extrem de important și eram pregătiți, nu cred că a mai fost vreodată Parlamentul configurat și așezat într-un termen atât de scurt. Noi eram pregătiți ca mâine — poimâine să putem vota Guvernul în Parlament, inclusiv cu audierea miniștrilor, pentru ca până la 15 ianuarie să avem buget. Am o oarecare emoție, pentru că nu s-a precizat în ce zi după Crăciun. După Crăciun este o perioadă foarte lungă„, a precizat Dragnea.El a menționat că Parlamentul poate audia miniștrii și vota Guvernul în maximum două zile.Dragnea a spus că nu are semnale că această amânare poate fi un refuz pentru Sevil Shhaideh.„Eu am ascultat cu atenție ce a spus președintele, a menționat foarte clar constituirea unei majorități largi care susține această propunere, deci nu ar avea sens să facă altă propunere pe care să o voteze o minoritate. Vrea mai multe discuții. Este decizia dumnealui, este dreptul dumnealui. Cred că vrea să vorbească cu doamna Shhaideh, sper”, a arătat el.Liviu Dragnea a precizat că PSD și ALDE erau pregătite să finalizeze discuțiile despre componența noului Guvern joi, dacă președintele anunța premierul. Acesta a reiterat că Sevil Shhaideh este unica propunere pe care o vor face PSD și ALDE, iar dacă un alt lider al PSD ar accepta o eventuală propunere de la președinte să fie desemnat premier, acesta „va fi exclus imediat din partid”.