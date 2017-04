Zăpadă masivă la Braşov Marathon

Participanţii la Braşov Marathon au avut de înfruntat proba zăpezii. La cursa desfăşurată în weekend, cu cea mai lungă probă până în vârful Postăvarului, cel mai dur obstacol nu a fost altitudinea, ci stratul gros de zăpadă, prin care alergătorii au fost nevoiţi să îşi croiască potecă. Cei câţiva maratonişti din frunte au făcut tandem ca să-şi taie drum prin omătul ce măsura mai mult de un metru grosime in Postăvaru

Robert Hajnal de la Compressport este câştigătorul ediţiei din 2017 a Maratonului Braşovului.

Vânătorul de munte braşovean a reuşit să încheie dificila cursă de 42 de kilometri pe munte după 3 ore 55 de minute şi 25 de secunde. La un minut mai târziu a venit ocupantul poziţiei secunde, Florin Munteanu. Podiumul a fost completat de Adrian Bostan, de la Team Salomon, la fel ca ocupantul locului al doilea, sosit la exact 4 minute după coechipierul său.

La feminin s-a impus Crina Buzgan de la AS Bike&Run, în 4 ore 26 de minute şi 37 de secunde, urmată la peste 8 minute de Cindy Callewaert şi de Viorica Mălai, la numai 3 secunde de poziţia a doua. La semimaraton s-a impus Szabolcs Istvan Gyorgy, în timp ce la fete a câştigat Ingrid Mutter.

Fostul campion la schi fond, Paul Pepene, s-a impus în competiţia de cros, în timp ce la fete câştigătoare a fost Marina Voronina. Pe Robert Hajnal l-am găsit la antrenamente sub Tâmpa, la două zile de câştigarea cursei de maraton.

Daca anul trecut nu a luat startul în competiţie si a preferat până acum semimaratonul, de această dată, braşoveanul a decis să se înscrie în proba regină. A câştigat-o după o cursă extrem de dificilă din cauza condiţiilor meteo neaşteptat de potrivnice.

Zăpada căzută din abundenţă spre finalul săptămânii trecute a făcut ca maratoniştii să preia tactica echipelor de ciclism ca să economisească energie şi să poată ajunge cu bine la finalul cursei.

„Am alergat prima porţiune, care putea fi alergată şi apoi, când a venit zăpada care ne împiedica să alergăm, am fost un grup de 5-6 persoane care făceam cu schimbul să facem urmele, să economisim energie şi să ne fie mai uşor la fiecare în parte. Mergeam în jur de un kilometru o persoană în faţă, apoi ne roteam celelalte persoane şi totul venea de la sine”, spune Robert Hajnal.

Robert se antrenează zilnic şi aleargă pe munţii din jurul Braşovului. Pentru că îi place să participe la competiţii, nu ratează concursurile din zona Braşovului.

Chiar în acest weekend, Robert va participa la un concurs în Piatra Mare, pentru ca la sfârşitul săptămânii viitoare să ia startul Ecomaratonului de la Moieciu. De profesie, Robert Hajnal este militar, la unitatea de vânători de munte din Braşov iar condiţia fizică impecabilă este un mare atu in practicarea meseriei.

