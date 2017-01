Zapada nu a afectat cursele scurte in Gara Brasov

In ciuda codului galben de ninsoare si viscol, la Brasov trenurile au circulat fara intarzieri neobisnuite. Mai mult, calatorii erau destul de multumiti de conditiile oferite de trenurile care nu au putut fi oprite de vremea neprielnica. Pe panourile din statia CFR Brasov niciun tren nu figura cu intarzieri intre orele 14 si 16.

In ciuda codului galben de ninsoare si viscol, la Brasov trenurile au circulat fara intarzieri neobisnuite. Mai mult, calatorii erau destul de multumiti de conditiile oferite de trenurile care nu au putut fi oprite de vremea neprielnica.

Pe panourile din statia CFR Brasov niciun tren nu figura cu intarzieri intre orele 14 si 16.

De altfel, garniturile care circula pe distante mici nici nu s-au confruntat cu probleme deosebite.

Ninsori abundente si viscol puternic au avut de infruntat trenurile care au circulat prin sudul tarii, indeosebi in zona Constanta si Braila.

La Brasov, chiar daca a nins destul de mult, circulatia nu a fost perturbata; cursa de la Zarnesti, de exemplu, nu a intarziat, iar in vagoane era cald.

Codul galben de ninsoare si viscol se incheie la ora 20:00, dupa care meteorologii anunta temperaturi extrem de scazute, chiar in jurul valorii de minus 20 de grade Celsius.

Vifor Rotar