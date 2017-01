Zeci de câini s-au pierdut de Revelion, speriați de petarde

Artificiile si petardele din aceasta perioada au bagat in sperieti zeci de caini din oras. Inspaimantate de zgomotele petrecaretilor de Revelion, patrupedele au scapat din locuinte, din curti sau de la langa stapani. Retelele de socializare sunt pline de anunturi despre caini pierduti.

In unele cazuri, aventura pufosilor are parte de happy-end. In alte cazuri, insa, stapanii nu le-au dat inca de urma si le duc dorul patrupedelor.

Fifi, o catelusa simpatica si jucausa, a fost gasita in urma cu cateva zile de Madalina.

In doar doua zile cat a tinut-o in casa, tanara s-a atasat de catelusa, pe care ar fi pastrat-o daca nu s-ar fi gandit ca cineva plange dupa ea. I-a facut o poza si a postat imaginea pe facebook. Au fost multe multe sharuri si cateva ore mai tarziu a sunat stapana catelusei. Fifi nu-si mai incapea in piele de bucurie la revederea stapanei si s-a tavalit pe jos minute bune.

Fifi este un caz fericit dar Facebook-ul este plin de anunturi despre caini pierduti, cei mai multi dintre ei in perioada sarbatorilor de iarna.

Exista chiar si un grup „Animale pierdute sau gasite in Brasov”, unde sunt reunite cele mai recente postari. Iubitorii de animale reactioneaza imediat si ajuta fiecare cu ce poate, in special informatii despre ultimul loc in care au vazut patrupedul. Anunturi cu pierderea unui animal sunt si in cartiere, lipite pe stalpi. Daca stiti ceva de soarta cainilor disparuti, nu ezitati si dati de stire stapanilor, care sunt foarte ingrijorati pentru animalele dragi.

