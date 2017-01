Zeci de donații pentru fetele din Complexul de Reabilitare Brădet

Mobilizare impresionanta pe retelele de socializare pentru fetele din centrul de la Bradet! Dupa ce miercuri spatiul in care locuiau fetele in Complexul de Reabilitare Scolara Bradet s-a facut scrum, sute de persoane au actionat pentru a strange lucruri de care fetele au nevoie

Mobilizare impresionanta pe retelele de socializare pentru fetele din centrul de la Bradet! Dupa ce miercuri spatiul in care locuiau fetele in Complexul de Reabilitare Scolara Bradet s-a facut scrum, sute de persoane au actionat pentru a strange lucruri de care fetele au nevoie.

Dupa incendiul de miercuri, 25 de fete cu dizabilitati de la Bradet au ramas doar cu hainele de pe ele. Cand s-a dat alarma au fost scoase urgent in afara cladirii, in timp ce focul le mistuia toate lucrurile. Fetele au fost mutate provizoriu in locuinta Chris din apropiere insa brasovenii nu au ramas impasibili la nenorocirea fetelor. Pe retelele de socializare s-au mobilizat sute de oameni care au strans haine, lenjerii de pat, jucarii si alte lucruri necesare, din care o parte a ajuns deja la fete. Autoritatile dau asigurari ca beneficiarele centrului au momentan tot ce au nevoie si le multumesc brasovenilor pentru donatiile facute.

Este nevoie de imbracaminte, incaltaminte, paturi, paturi, pilote, perne, lenjerie de pat si obiecte de uz personal. In cazul in care se vor strange prea multe, bunurile vor fi redirectionate catre celelalte centre din subordinea DGASPC Brasov.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, incendiul s-a produs cel mai probabil de la cosul de fum al cladirii. Atoritatile vor acum sa se asigure ca astfel de incidente nu vor mai avea loc. Potrivit lui Adrian Gabor, vicepresedinte CJ Brasov, forul judetean va elabora un program pe anul acesta pentru toate centrele din intreg judetul in beneficiul celor circa 800 de copii orfani si cu probleme.

Campanii de strangere a donatiilor pentru fetele de la Bradet au loc si astazi intre orele 12.00-20.00 la centrul de colectare deschis in incinta Salii de Sport din cartierul Stefan cel Mare din Sacele dar si in parcarea mall-ului din Tractorul de la ora 10.

Vifor Rotar