Zeci de incidente pe pârtiile din Poiana Brașov și Predeal

Cateva zeci de persoane s-au accidentat, in ultima saptamina pe pirtiile de schi si sanius din Poiana Brasov si Predeal. La actiunile de salvare a turistilor au intervenit si jandarmii montani, alaturi de salvamontisti.

Cateva zeci de persoane s-au accidentat, in ultima saptamina pe pirtiile de schi si sanius din Poiana Brasov si Predeal. La actiunile de salvare a turistilor au intervenit si jandarmii montani, alaturi de salvamontisti. In perioada 31 decembrie – 7 ianuarie, jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov au intervenit alaturi de Serviciul Salvamont, in stațiunile montane din zona de responsabilitate, in urma apelurilor pe numarul unic de urgența 112, la peste 20 de incidente soldate cu accidentari.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale turiștilor care nu au respectat indicațiile și prevederile legii, in ceea ce privește accesul pe partiile de schi cu sanii, dispozitive improvizate sau alte materiale.

Jandarmii anunta ca vor continua acțiunile de prevenire a accidentarilor la nivelul stațiunilor turistice din zona de responsabilitate cu efective suplimentate si ca vor sanctiona accesul pe pirtiile de schi fara echipament adecvat practicarii schiatului sau snowbordingului.

Vifor Rotar