Zeci de părinți si copii brașoveni aglomerează dispensarul TBC

Sunt elevii depistati pozitiv la testele initiale de tuberculoza. Dupa Liceul Teoretic „George Moroianu” din Sacele, alerta de TBC a fost extinsa si la o scoala privata de limbi straine din Brasov unde preda profesoara diagnosticata cu TBC.

Circa 30 de elevi trec zilnic pragul ambulatorului de specialitate al Dispensarului TB din municipiul Brasov. Copii sunt constultati clinic de catre un medic specialist, apoi indrumati sa efectueze o radiografie toracica care este apoi interpretata de medic. Abia atunci cand sunt suspiciuni se recomanda un examen al sputei, tocmai in ideea de a exclude definitiv boala.

Zeci de elevi care au avut reactii pozitive la testele pe care le-au facut in urma cu cateva zile. Practic, la testul cutanat la tuberculina copiii au avut reactii care arata ca sunt infectati. Asta nu inseamna, insa, ca au neaparat boala, spune dr. Dan Moraru, manager Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov, dar vor urma un tratament profilactiv tocmai in ideea de a nu dezvolta boala. Chiar daca nu sunt contagiosi, parintii trebuie sa asculte de sfatul medicului si sa urmeze pas cu pas indicatiile acestuia.

Cu toate asigurarile medicilor, parintii sunt panicati. Multi se plang ca au aflat prea tarziu de aceasta situatie, altii ca toata aceasta criza a fost gestionata prost.

„Suntem foarte ingrijorati dupa ce s-a constatat in urma radiografiei ca copilul nostru contactat microbul. Parintii ai caror copii sunt sanatosi considera ca copiii nostri ii pot infesta, ceea ce este eronat si trebuie transmis acest lucru”, spune o mama ingrijorata.

Profesoara de engleza este acum intr-un spital din Prahova si are concediu medical 6 luni. Femeia a fost declarata apta pentru munca la catedra dupa analizele obligatorii facute la inceputul anului scolar, care nu includ insa si testul pentru depistarea tuberculozei.

Politia municipiului Sacele a deschis dosar penal pentru infractiunea de „zadarnicire a combaterii bolilor”.

Politistii, sub coordonarea unui procuror, au inceput urmarirea penala in rem si trebuie sa stabileasca daca profesoara a ascuns boala.

Oricum, autoritatile trebuie sa stabileasca daca profesoara in cauza a raspandit boala sau au fost si alte cazuri despre care nu s-a stiut.

