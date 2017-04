Foc în Șaua Tâmpei! Zeci de pompieri actionează într-un incendiu de vegetație!

Un incendiu de vegetatie a izbucnit, duminica seara, pe Muntele Tampa, in Brasov, la fata locului intervenind 30 de pompieri cu trei autospeciale, transmite News.ro. Focul a cuprins o suprafata de 500 de metri patrati si risca sa se extinda, zona fiind greu accesibila.Zeci de pompieri intervin, la ora transmiterii acestei stiri in zona Saua Tampei, in Brasov, unde a izbucnit un incendiu de vegetatie.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, pompierii intervin la fata locului, dar operatiunea este extrem de dificila din cauza zonei greu accesibile, a lipsei surselor de apa, dar si a faptului ca este intuneric.„Este vorba despre un incendiu care a izbucnit in zona Saua Tampei. Este vorba despre un incendiu de liziera, arde vegetatie uscata pe o suprata de 500 de metri patrati. Incendiul s-a extins si la cateva trunchiuri de copaci. Se intervine cu trei autospeciale cu apa si spuma si 30 de persoane. Este o interventie dificila deoarece accesul in zona nu este usor si este nevoie ca pompierii sa se deplaseze si pe jos. In plus in zona nu prea sunt surse de apa”, a declarat Ciprian Sfreja, purtator de cuvant al ISU Brasov.