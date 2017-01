Zile agitate pentru medicii de pe ambulanțe și de la Urgente

Zeci de brasoveni si turisti au ajuns accidentati in unitatile de primi urgente ale principalelor spitale din Brasov. Unii s-au accidentat pe partii sau la sanius, altii au suferit rani dupa ce au folosit petarde. Din fericire, fata de anii trecuti, nu au fost inregistrate cazuri grave

Zeci de brasoveni si turisti au ajuns accidentati in unitatile de primi urgente ale principalelor spitale din Brasov. Unii s-au accidentat pe partii sau la sanius, altii au suferit rani dupa ce au folosit petarde. Din fericire, fata de anii trecuti, nu au fost inregistrate cazuri grave.

Pentru medici, zilele de sarbatoare sunt ca orice alta zi de munca, ba chiar una aglomerata. Cei de pe ambulante au avut zile agitate in aceasta perioada in care majoritatea dintre noi am avut vacanta.

Aproape 50 de brasoveni si turisti au avut nevoie de ajutorul medicilor numai in primele doua zile ale anului.

Potrivit cpt. Ciprian Sfreja, purtator de cuvant ISU Brasov, in primele doua zile ale acestui an echipajele Smurd si ale Ambulantei Brasov au raspuns la un numar de 44 de solicitari in statiunile montane Predeal, Poiana Brasov si Bran, unde au fost interventii la partiile de schi si de sanii.

Ranitii au suferit diferite lovituri si traumatisme la nivelul membrelor inferioare si superioare si la nivelul capului. Li s-a acordat asistenta medicala necesara, au fost preluate de catre echipaje si transportate la Unitatea de Primiri Urgente pentru investigatii suplimentare.

Cum numarul celor care isi petrec zilele acestea timpul liber pe partie este foarte mare si numarul solicitarilor ramane constant. Marti o fetita de 5 ani s-a lovit pe cap iar un baiat de 15 s-a accidentat pe partia Lupului. Din fericire, niciunul din cazuri nu a fost foarte grav.

Dr. Marcel Albean, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Copii, spune ca, fata de anii trecuti, incidentele au fost mult mai putine; au fost inregistrati cazuri de copii cu traumatisme minore casnice.

Pentru a evita accidentarile, practicantii sporturilor de iarna sunt sfatuiti sa utilizeze echipament adecvat si sa foloseasca doar locurile special amenajate.

Vifor Rotar