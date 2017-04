Zilele Braşovului se prelungesc până luni,1 Mai

O veste bună pentru braşoveni şi numeroşii turişti care au ajuns la poalele Tâmpei, cu prilejul ,,Zilelor Braşovului”, Organizatorii evenimentului au decis să prelungească manifestarea şi în prima zi a săptămânii viitoare, de 1 Mai, atunci când lumea este liberă

,,,Având in vedere solicitările venite de la parteneri, dar și reacția pozitivă a braşovenilor, cu privire la acest eveniment, am luat decizia prelungirii Zilelor Braşovului și luni,1 mai.

Vor rămâne deschise târgurile, de meșteșugari și hand-made, street food, ulița vinului și berii, vom avea DJ in Piața Sfatului, iar partenerii noștri vor putea organiza diferite evenimente sportive și artistice in Parcul Titulescu și in celelalte locații.

Agenții economici de la Pietrele lui Solomon, care s-au pregătit pentru Sărbătoarea Junilor de duminică, vor putea rămâne și de 1 mai, pentru braşovenii care vor sa iasă la picnic”, a declarat Miklos Gantz, administrator public.

Dorin Duşa