Ziua eliberării fiscale: De acum, muncim pentru noi! Românii muncesc 6 luni pentru a plăti taxele la stat

Până acum am muncit pentru stat, din iulie muncim pentru noi. Sau cel puţin asta ar fi concluzia, dacă am calcula cât le-ar lua românilor să plătească toate taxele simultan. România are unul dintre cele mai ridicate nivele ale taxării din Europa. Abia după ce fac jumi-juma cu statul, românii se pot bucura de banii lor.