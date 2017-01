Ziua porților deschise la Teatrul de Păpuși Arlechino

Zeci de copii din clasele primare au profitat de ziua portilor deschise la Teatrul de Papusi Arlechino. Pentru al saptelea an la rand, de Ziua Culturii Nationale, micutii au avut parte de spectacole gratuite

Zeci de copii din clasele primare au profitat de ziua portilor deschise la Teatrul de Papusi Arlechino. Pentru al saptelea an la rand, de Ziua Culturii Nationale, micutii au avut parte de spectacole gratuite. Micii vizitatori au pasit si in spatele scenei si au vazut cum se lucreaza in atelierele de tamplarie si croitorie dar si cum prinde viata o papusa.

Micii vizitatori au fost impresionati de papusile din ateliere si de materialele folosite pentru acestea. Cei mai multi dintre ei au mai fost la spectacole, insa bucuria vizitei din spatele scenei s-a putut citi pe fetele lor.

Micutii au urmarit Metamorphose, un spectacol dedicat publicului tanar un spectacol inovator cu multa muzica, coregrafie, dans dar din care nu s-a exclus animatia cu papusi si obiecte. Povestea este aceea a unui om care inca din copilarie, datorita unei note muzicale care insufleteste un violoncel, se lasa atras spre sunet si armonie.

Ca de obicei, copiii au fost incantati de spectacolele oferite de actorii teatrului Arlechino.

De Ziua Culturii Nationale, conducerea Teatrului Arlechino a vrut sa continue o veche traditie.

Potrivit Soloceanu Mihaela, managerul Teatrului „Arlechino”, teatrul se afla la a saptea editie a zilei portilor deschise, o ocazie mult asteptata de copii sa vada si spectacole dar si ceea ce se intampla in spatele scenei ori in atelierele de productie, sa interactioneze cu actorii.

Teatrul de papusi cu o vechime de 68 de ani ofera de sapte ani copiilor spectacole gratuite de Ziua Portilor Deschise.

Vifor Rotar