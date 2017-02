Ziua Universităţii Transilvania se celebrează toată săptămâna

Concerte aniversare, expoziţii, simpozioane, competiţii sportive şi gastronomice sau lecturi literare. Sunt câteva din ofertele pregătite de Universitatea Transilvania la ceas aniversar. Instituţia organizează de 1 martie, pentru al cincilea an consecutiv, Ziua Universităţii, un eveniment celebrat pe parcursul unei săptămâni întregi

Concerte aniversare, expoziţii, simpozioane, competiţii sportive şi gastronomice sau lecturi literare. Sunt câteva din ofertele pregătite de Universitatea Transilvania la ceas aniversar. Instituţia organizează de 1 martie, pentru al cincilea an consecutiv, Ziua Universităţii, un eveniment celebrat pe parcursul unei săptămâni întregi.

Anul acesta are loc, în premieră, şi o întâlnire cu foşti profesori care s-au pensionat.

Ziua Universităţii a început din week-end, cu un curs de măsuri de prim ajutor. Cele mai multe evenimente sunt concentrate în 1 Martie, la nivel de Universitate, dar şi în fiecare facultate. Noutatea acestui an este Clubul Seniorilor spune prof.univ.dr.med. Liliana Rogozea, prorector cu Relaţii Publice, Universitatea Transilvania Braşov

Programul detaliat pe zile şi pe facultăţi se găseşte pe site-ul Universităţii. Braşovenii vor putea vizita miniexpoziţiile Facultăţii de Silvicultură, vor putea asista la diverse simpozioane sau lecturi literare în librăriile din oraş.

În 2 martie, studenţii şi nu doar ei pot afla cum să-şi construiască o carieră în antreprenoriat, de la specialişti de top.

Conducerea Universităţii susţine că este una dintre puţinele din ţară al căror număr de studenţi a crescut, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la Bacalaureat. Universitatea va continua, şi în acest an, proiecte începute anterior, dar va iniţia şi investiţii noi, printre care

reabilitarea faţadei Rectoratului.

De asemenea, conducerea Universităţii are în vedere construirea unui cămin-hotel în spatele Aulei, şi va continua să îmbunătăţească partea didactică şi de cercetare.

Vifor Rotar