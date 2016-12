O veche tradiție la Cristian – Zoritorii au iesit la colindat!

In multe sate brasovene se pastreaza cu sfintenie obiceiuri vechi de zeci si chiar sute de ani. O astfel de datina se celebreaza si la Cristian. De Craciun, flacaii neinsurati ies la colindat pentru a raspandi vestea Nasterii Mantuitorului. Zoritorii, asa cum se numesc tinerii, au colindat de Craciun si pe la casele localnicilor. Traditia a fost readusa la viata in urma cu 30 de ani, iar feciorii din comuna incearca sa duca mai departe cele invatate de la inaintasii lor

Dupa ce colinda la slujba de la biserica, flacaii iau apoi la pas casele tuturor localnicilor din Cristian.

Tinerii au nevoie de energie ca sa poata canta toata ziua.

Asa ca gazdele care ii primesc pe zoritori in case ii cinstesc cu tot felul de bucate alese. In plus tinerii primesc, pe langa bani, si cate o sticla cu palinca sau vin.

Odata plecati din casa unui localnic, zoritorii merg mai departe si timp de trei zile iau la pas toate casele din Cristian.

Zoritorii din Cristian au o poveste interesanta in spate. In fiecare an, pe sase decembrie, de Sfantul Nicolae, tinerii din sat se aduna la caminul cultural.

Acolo, flacaii isi aleg vataful, camarasul si contabilul. Onoarea de a fi vataf i-a revenit, in acest an, lui Alexandru Nita, cel care, in 7 ianuarie, va conduce Balulul Zoritorilor.

Zoritorii colinda locuitorii din Cristian pana in a treia zi de Craciun.

Apoi urmeaza pregatirea evenimentului care incheie traditia vestirii nasterii Domnului. Cu banii stransi de la colindat, tinerii organizeaza, balul zoritorilor, acolo unde toata suflarea comunei este invitata.

