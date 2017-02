Zvonuri ca multinaționalele și-au indemnat angajații sa protesteze s-au auzit și în lumea politică!

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reluat la Romania TV, acuzatiile potrivit carora corporatiile multinationale, si chiar nationale, si-au „stimulat” si indemnat angajatii sa protesteze, comentand ca asteapta de la seful Comisiei SRI din Parlament, Adrian Tutuianu, informatii suplimentare pe aceasta tema.



„Mie personal mi s-a parut ciudat cum un sef de banca cu capital strain protesteaza impotriva Guvernului. Am auzit tot felul de zvonuri la televiziune cum corporatii multinationale, si chiar si nationale, au finantat si au stimulat si au indemnat proprii angajati sa iasa la aceste manifestatii”, a afirmat Dragnea, potrivit News.ro. El a spus ca a vazut declaratiile presedintelui Comisiei SRI, Adrian Tutuianu, pe acest subiect, dar asteapta si informatii suplimentare.

„Asta nu inseamna ca nu astept si eu continuarea de la domnul presedinte Tutuianu sa spuna informatiile pe care le poate spune, dar marea majoritate sunt informatii publice, pe care publicul trebuie sa le stie”, a spus seful statului. Seful comisiei parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Adrian Țuțuianu, a declarat pe 6 februarie ca va cere Serviciului Roman de Informatii (SRI) raspunsuri cu privire la suspiciunile sale ca multinationalele ar fi sprijinit protestele antiguvernamentale din Romania, explicand ca acest lucru ar incalca legea securitatii nationale.

Intr-o interventie reluată de televiziuni acelasi Țuțuianu declara că asteapta o solicitare in scris pentru a cerceta implicarea ”multinationalelor” in protestele din fata Palatului Victoriei cat si cele derulate in marile orase.

Horia D.R.