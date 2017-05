Adrian Veștea pentru noi – să nu fie Căncescu doi!

„Succesul cursei aeriene Satu Mare – Londra i-a determinat pe oficialii Wizz Air să-și dorească să înființeze nu una, ci încă două curse internaționale de la Satu Mare pana la… Londra„. Pare o gluma, dar este o stire autentica, preluata dintr-un ziar local .Speram s-o citesca si cei care, vreme de aproape un deceniu unii -arestati, penali sau in asteptare! – au tot promis alegatorilor Aeroport la Brasov. Si tot de „vrajeli” ieftine si promisiuni desarte, ne tin in continuare blocati in asteptarea …campaniilor electorale. In vreme ce de pe un perimetru restrans – adica de pe aeroporturile Baia Mare, Satu-Mare si Oradea – se poate zbura zilnic inspre 13 directii europene si 9 in tara !



Oficialii Aeroportului Satu Mare au declarat, pentru PortalSM, că în scurt timp va fi semnat contractul cu Wizz Air pentru înființarea celei de a doua curse internaționale, spre Paris. La luarea deciziei s-a ținut cont și de dorințele călătorilor exprimate în cadrul unui sondaj on-line realizat de PortalSM, a cărui rezultate au fost trimise reprezentanților Wizz Air. Zborul spre Paris ar urma să fie operațional din toamna, cu o frecvență de două curse pe săptămână.

Wizz Air a discutat, însă, cu conducerea Aeroportului, și despre înființarea unei a treia curse internaționale regulate de la Satu Mare spre un aeroport din Germania, fiind luate în calcul Aeroporturile din Stuttgart și Munchen. Se fac studii în acest sens pentru alegerea celei mai bune destinații.

Alo! Se misca tzara, domnu’ Vestea , si noi ținem lucrarile in… ”deteriorare”, cautand „solutii”… nestiute inca de aia de la DNA!!



Referitor la faptul că biletele spre Londra, ale cursei de la Satu Mare, nu sunt mai ieftine decât cele de pe Aeroportul din Cluj, s-a precizat că deocamdata este vorba despre politica companiei. Dar dacă este așa, înseamnă că avionul de la Satu Mare este tot timpul plin… Altfel prețurile ar fi mai reduse. Reprezentatul Aeroportului Satu Mare a mai precizat că se discută doar cu Wizz Air și că nu există propuneri justificate să-și mute zborurile pe un aeroport apropiat, la Baia Mare, de exemplu, aflat la o distata foarte mica.