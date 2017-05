Altă fațetă a datoriei Greciei… Unde s-au scurs cele 240 miliarde de euro?!

Romane, trezeste-te o data – Ilie Şerbănescu explica sistemul de împrumut folosit în cazul Greciei.

„Au imaginat un program de salvare – au angajat 240 de miliarde de euro, bani pe care i-au dat contribuabilii din zona euro, contribuabilii germani, spanioli, francezi, până şi contribuabilii sloveni, letoni, care nu avea nici o vină şi nici o treabă cu Grecia.

240 de miliarde de euro au primit grecii. Din ăștia, 200 au plecat din Occident spre Atena, au zăbovit într-un cont eescrow pe care grecii nu aveau voie să-l atingă. Stăteau 3 zile acolo şi se întorceau de unde au venit, dar nu intrau în buzunarul contribuabililor, ci în fief-urile băncilor.

Acest program aşa zis „de salvare a Greciei” era un program organizat de transfer a banilor de la contribuabilul francez sau cel german către băncile lor din Grecia. Adică era un program de acoperire a mizeriei pe care s-au bazat băncile respective. Deci, nu era un program de salvare, era o minciună. Așadar, o altă mare minciună care s-a spart acum!”

„Doamna Merkel susţine o minciună când spune că contribuabilul german îl ţine pe grec, nu, el susţine băncile germane. (Cam asta s-a intamplat si cu cei 20 miliarde EURO imprumutati de Basescu care a dus la masuri basiste aberante)

Germania beneficiaza de resursele țărilor asuprite din UE fără să fie nevoită să tragă un foc de armă.

„Unde sunt banii pe care ni-i cereţi şi care a fost traseul lor în economia greacă?”

În sfârşit grecii au înţeles mizeria din spatele „austerităţii” şi a programelor de „relansare” economică a ţărilor membre UE via FMI! Poporul grec s-a trezit din manipulare şi întreabă Uniunea:În sfârşit grecii au înţeles mizeria din spatele „austerităţii” şi a programelor de „relansare” economică a ţărilor membre UE via FMI!

„Presa europeană a transformat Grecia in oaia neagra a Europei. Nicio problema, asta este menirea presei in secolul 21, sa desfiinteze la comanda sau sa construiasca povesti frumoase in functie de preferintele sponsorilor.

Pe scurt, falimentul Greciei a inceput in momentul trecerii la Euro. Atunci datoria suverana s-a convertit de la drahma la euro, crescand bursc de la 80 de centi la 1.60 dolari (comparatie cu dolarul american). Tranzitia la euro a dublat efectiv datoria Greciei in termeni reali, comparativ cu cei care au avut credite in franci elvetieni si s-au trezit brusc datori cu 30% mai mult decat contractasera.

Apoi au urmat interventiile Troicii, pomparea de noi credite toxice de la BCE si FMI, cand Grecia trebuia sa fie lasata sa falimenteze, austeritate merkelianica, taxe si supra taxe, masuri antieconomice care au provocat dezastrul. Doar asa poti ingenuchea si supune o tara pentru a putea, ulterior, s-o cumperi, penny by the dollar. Au fost vizate porturile (Grecia are cea mai mare flota de transport maritim din lume), insule, aeroporturi, resurse, apa, energie, autostrazi, tot ce poate produce profit fara transpiratie si care urmau sa intre in poseseia unor corporatii din anturajul creditorilor.

Insa, ghinion. In ianuarie, Syriza a castigat alegerile si toate aranjamentele anterioare au cazut. Stop „privatizarilor” dubioase, stop furaciunilor. Tsipras a fost imediat transformat in BINLADENUL Europei. Comisia de ancheta a luat la puricat toate tranzactiile guvernelor anterioare si sunt sigur, multi vor rugini in puscarie.

FMI a simtit pericolul si, pentru a se proteja imagologic, a aruncat pisica moarta in curtea BCE, publicand vineri un raport din care reiese ca masurile impuse Greciei de Comisia Europeana au fost catastrofale. Ce urmeaza dupa 5 iulie, ramane de vazut. Pentru ca in ciuda arogantei comentatorilor care le stiu pe toate si nimic, grecii au in maini soarta zdrentuita a Europei, efectul dominoului este ireveresibil. Efharisto para poli!” (Cristian Florin – roman stabilit în Grecia)

“FMI i-a instruit pe jurnaliştii greci în Washington, pentru a prezenta ştiri favorabile FMI-ului şi Comisiei Europene” a declarat un jurnalist grec platit de FMI pentru aceasta misiune.

Pericle – filosof grec, făcea o distincţie de mare însemnatate pentru atenieni şi anume aceea între cetăţenii interesaţi de treburi publice – polites – şi cetăţenii care urmăreau doar propriul interes – idiotes. Democraţiile actuale s-au dovedit a fi conduse doar de IDIOTES!

Platon alt filosof grec, considera că democraţia este periculoasă deoarece plasează puterea politică în mâinile poporului ignorant şi plin de invidie. El argumenta că, datorită ignoranţei şi prostiei lor, oamenii nu vor şti şi nu vor fi capabili să utilizeze puterea politică pentru binele comun, majoritatea fiind interesată să-şi satisfacă exclusive interesele personale.

Tot Platon spunea ca din democraţie decurg războiul civil, anarhia şi distrugerea oraşului – stat (polisul). Când democraţia va lăsa polisul în această stare mizerabilă, oamenii vor cere lege şi ordine. Atunci ei se vor strânge în jurul oricărui om suficient de puternic pentru a pune capăt anarhiei. Dar o astfel de persoană va fi întotdeauna un despot, un tiran căruia nu-i pasă de polis sau de popor, ci numai de putere. Astfel, democraţia, nu este altceva decât o serie de paşi marunti spre despotism.

Aristotel – filosof grec care a trăit în perioada 384 î.e.n. – 322 î.e.n. – spunea „Democraţia este calea cea mai uşoară către tiranie” şi tot el constatase ca democraţia este una dintre cele mai corupte forme de organizare statală întrucât statul devine captiv în mâinile unor mici grupuri de interese capabile să manipuleze cu uşurinţă masele în scopul îmbogăţirii personale în timp ce populaţia este ţinută în sărăcie lucie.

Efectul negativ major al democraţiei: prostimea decide (aparent) strategiile economico-sociale ale ţării iar intelectualii minoritari sunt obligaţi să se supună aşa-ziselor decizii ale majorităţii!!!

Grecii au civilizat lumea; ei au fost cei care au implementat pentru prima oară în lume democraţia (anii 600 î.e.n.) şi după vreo 200 de ani de funcţioare au renunţat la ea deoarece devenise un sistem bolnav şi extraordinar de corupt! Ar fi culmea ca astăzi, pionierii democraţiei, să devină victimele asasinilor economici democraţi!!!

În urmă cu 2400 ani, în timp ce grecii se confruntau cu anomaliile sistemului democrat, nemţii, francezii şi englezii se jucau încă în ţărână fiind la stadiul de Neanderthal. Iar astăzi le dau lecţii?

„Democraţii” actuali sunt criminalii economici ai ţărilor emergente care încearcă – fără succes – să intre pe pieţele internaţionale cu produse performante, ecologice şi care, indubitabil, fac concurenţă serioasă chimicalelor din vest.

De aceea laptele vacilor noastre neaoşe care pasc iarba proaspătă de pe câmpuri nu mai este acceptat de UE (auzi tu, cica nu e eco!!!), de aceea nici viile noastre nu mai produc struguri buni pentru vinuri, de aceea nici strugurii portughezilor n-au mai fost ok deşi vinul de Porto era celebru în toată lumea dar după ce viile lor au fost smulse din pământuri şi replantate în Franţa, brusc şi vinul a devenit perfect vandabil pe pieţele lumii!!!

FMI, BM, UE şi toate organizaţiile internaţionale au supt sângele popoarelor mici, le-au suprimat complet independenţa şi suveranitatea, le-au distrus bruma industriei, speranţa, visurile, au transformat cetăţenii în sclavi şi ţările lor în colonii!!!



Ordinarilor! Vremea imperiilor a apus!

O organizatie internaţionala aşa cum este UE nu poate rezista timp îndelungat datorită tratamentului discreţionar aplicat membrilor săi. Dacă nu s-ar dori colonizarea ţărilor sărace ale UE şi transformarea cetăţenilor acestora în sclavi, atunci ar fi fost egalitate între toţi cetăţenii începând cu salariile, pensiile, ajutoarele sociale, preţurile şi terminând cu libertăţile individuale. Or, realitatea este complet diferită; sunt discrepanţe uriaşe între cetăţenii UE şi din acest motiv este imposibil să subziste ca organizaţie … imperială.

Implementarea euro în Romania ar pune definitiv cruce poporului român. Trecerea la euro a fost mai putin simţită la germani, în rest, italienii, spaniolii, portughezii şi grecii au sărăcit complet. Au avut nevoie de ani de zile pentru redresare economico-financiară şi unii dintre ei nu şi-au revenit nici astăzi!