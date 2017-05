Altădată o materie primă de preț, lâna oilor este aruncată acum pe câmp!

În ședința Colegiului Prefectural a fost abordată marți activitatea Direcției Agricole județene în 2016. Pe lângă lucrurile bune, a fost relevat și un aspect îngrijorător, care va intra în atența Gărzii de Mediu. Este vorba despre aruncarea pe câmp sau în alte locuri a lânii provenită de la oi, în lipsa unui centru de colectare în județul Brașov. Lâna era altădată un produs de preț, acum se aruncă! Astfel, dacă numărul de capete de ovine sporește an de an, crescătorii acestor animale nu sunt sprijiniți să colecteze acest produs, ceea ce provoacă mari bătăi de cap oficialităților, după cum a precizat prefectul Marian Rasaliu : ,,Am făcut o vizită în județ, împreună cu dl Paraschiv, de la Garda de Mediu și am observat saci întregi cu lână aruncați pe câmp. Este o situație îngrijorătoare, pentru că poate crea mari neplăceri. Avem un număr din ce în ce mai mare de ovine în județ, dar nu avem niciun centru de colectare a lânii, ceea ce este inadmisibil. Cred că și Garda de Mediu ar trebui să aibă un rol în stoparea acestui fenomen” Se pare însă că din 2018, ministerul de resort va aloca un ajutor de minimis, pentru ca toți crescătorii de ovine să fie încurajați să adune și să predea lâna. Acest aspect și alte probeleme legate de agricultura județului, vor fi discutate de oficialitățile brașovene, împreună cu ministrul Agriculturii, Petru Daia, care se va afla la Brașov, la sfârșitul acestei săptămâni.

D.D.