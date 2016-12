Am devenit doar o societate de consum; Se impune urgent reindustrializarea tarii!

fondurile de somaj care inca sunt platite vor fi mai degraba folosite pentru reconversia profesionala.

in Ungaria. Angajatorii depistati ca folosesc munca la negru nu au acces la fonduri europene si fonduri publice. Ar putea fi o idee.

Forta de munca pare sa fie o problema foarte importanta pentru Romania

Exodul fortei de munca din ultimii ani a avut beneficii pentru Romania, in sensul ca oamenii au trimis banii castigati acasa

Si pentru pensionarii inca in putere se pot gasi solutii

un centru care deja functioneaza pentru copiii care nu au cu cine sa stea dupa terminarea scolii

cumpararea primei locuinte ar trebui sa ne preocupe mai serios

In ultimii ani, ne-am concentrat mai mult pe cresterea pensiilor. Un lucru absolut necesar. Dar nu suficient. Am reusit sa ajungem si la un nivel de somaj foarte scazut. E foarte bine. Dar poatePoate ne gandim la unele masuri de. Un coleg de la PSD Bihor ne-a povestit despre un proiect aplicat dejain acest moment. Citeam in aceasta dimineata in presa ca unele firme au luat cu asalt penitenciarele pentru a gasi forta de munca.dar a avut si o contributie importanta la schimbarea mentalitatii romanilor. Au fost insa si o serie de implicatii negative. Printre care dezmembrarea familiilor si copii lasati singuri acasa, fara supravegherea parintilor. Ne gandim la unele programe de readucere acasa a celor care au plecat sa munceasca in alte tari pentru salarii mici.. Unii dintrei ei ar dori sa mai munceasca si dupa pensionare. Am putea acorda unele facilitati angajatorilor, in acest sens. Si chiar sa organizam si Burse pentru locuri de munca destinate pensionarilor.Cred insa ca va trebui sa ne concentram tot mai mult laO colega de la PSD Arges, presedinta organizatiei de femei ne-a povestit despre. Majoritatea familiilor tinere nu isi permit sa anjageze o bona pentru copil. Am putea gandi. Comunitatea locala sa asigure personalul iar parintii sa plateasca eventual mancarea pentru micuti. Si facilitatile pentru. Ceea ce a facut Radu Mazare la Constanta, prin subventionarea dobanzii pentru tinerele familii, arata ca poate functiona perfect un astfel de proiect.Spuneam insa la inceput ca nu mai putem cheltui bani cu astfel de proiecte daca nu producem. A aparut in discutie o ideea pe care eu chiar am lansat-o in cartea „Romania europeana”. Este vorba despre reindustrializarea Romaniei. Constatam cu totii ca in ultimii ani am devenit doar o societate de consum si nu mai producem aproape nimic.Asadar, idei sunt multe, oamenii sunt entuziasti si vor sa faca proiecte cu adevarat sociale. Daca suntem pe drumul cel bun!