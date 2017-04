Am văzut-o toți pe Elena cu cătușe la mâinile ei fine, de milionereasa încă tânără…

Se astepta oare cineva ca blonda de la Cotroceni sa se transforme într-un Cikicean care sa le rupa oasele politistilor din escorta si sa sara pe acoperisul Tribunalului?

Asadar, de ce catuse pentru o femeie? Dar, de ce catuse si pentru ceilalti arestati, înainte de pronuntarea sentintei? Unde mai e prezumtia de nevinovatie de care trebuie sa se bucure tot omul?

Ne-am cam saturat de spectacolul.. .reloid aproape in fiecare dimineata, cu mascati care sparg usa, cu ministri, deputati si primari arestati în direct, pe toate posturile de televiziune! Nu credeti ca aflarea si condamnarea nelegiuitilor trebuie sa se întample la Tribunal, în fata judecatorilor, care sa-i asculte,nepartinitor, si pe procurorii acuzatori, si pe avocatii aparatori?

Nu-l iubesc si nici nu-l… urasc pe dl. Tariceanu, presedintele Senatului; Dar are dreptate cand dezvaluie o „Republica a procurorilor”. Sigur, coruptia este un cancer al vietii noastre administrative, economice si politice. Dar stabilirea dreptatii si chirurgia sociala a condamnarilor este în sarcina judecatorilor, cantarind bine si argumentele apararii!

Iar procurorii trebuie sa întocmeasca dosare de acuzare bine fundamentate, cu fapte concrete si nu cu delatiuni murdare. Ma gandesc si la un oarecare Ciorba, client al puscariilor, care s-a autodenuntat ca… l-ar fi mituit pe ministrul Remes cu caltabosi. Ministrul a fost închis fara dovezi ! Dar procurorul care a dat filmul la TV pentru spectacol mediatic?

Dar procurorul care a masluit dosarul Tzundrea, bagat om nevinovat la închisoare?

Dar compromiterea familiei judecatorului CEDO Barsan? Dar, dar, dar… Cine ne garanteaza ca toti procurorii, care nu sunt usa de biserica, nu vor gresi in continuare? Cel care i-a numit? Se vede de la distanta, pentru el lucreaza!

Mereu apar în presa „scurgeri” de informatii din dosarele în curs de instrumentare . Nu am aflat insa cine a fost imbecilul care a dispus sa fie adusa cu duba o femeie de 85 de ani tocmai din Radauti si a trimis-o apoi la Gara ,fara s-o întrebe daca are sau nu macar bani de tren? Adevarat suntem si noi convinsi ca procurorii lucreaza sub presiune politica si mediatica. N-avem motive sa credem ca cei mai multi nu îsi fac datoria cu rigoare si cu buna credinta..desi avem destule exemple strigatoare la cer !. Dar parca auzim prea mult zanganit de catuse. Suntem, oare, fara leac, deveniti un stat mafiot?

Pe de alta parte, sa retinem si raspunsul presei romanesti la starea de azi a justitiei: Un Andrei Gheorghe,cu umorul sau …dezinteresat, a dus 12 cutii de pizza calda procurorilor din cazul dnei Udrea: Sa fie primit!

„ Ca si presa primeste de la procurori, zilnic, o paine de mancat” .Sa nu te umfle rasul? Tara lui Caragiale, parol!...