Amenzi de peste 200.000 de lei de la Garda Forestiera Brasov

Garda Forestiera Brasov a aplicat peste 100 de amenzi in perioada sarbatorilor de iarna. Comisarii, impreuna cu politisti, jandarmi si Garda de Mediu au efectuat peste 1.650 de controale printre cei care nu au respectat prevederile legale in privinta taierii, transportului si comercializarii arborilor.

Pe langa amenzile aplicate, au intocmit si 4 dosare penale pentru infractiunile descoperite.

Aproape 1.000 de angajati ai celor patru institutii au participat la actiunile de control

In total au fost desfasurate 1.656 de actiuni, in urma carora au fost aplicate 109 amenzi in valoare totala de 209.000 lei.

In plus, controalele au scos la iveala si patru infractiuni, pentru care autorii lor s-au ales cu dosare penale. Autoritatile au confiscat 78 de metri cubi de material lemnos, 9 fierastraie mecanice, 7 topoare, 16 atelaje si 339 de pomi de Craciun.

Vifor Rotar