Aniversarea Centenarului „Iași — Capitala Regatului României 1916 — 1918 și Oraș al Marii Uniri” discurs Liviu Dragnea

La ședința festivă a Parlamentului consacrată aniversării Centenarului „Iași — Capitala Regatului României 1916 — 1918 și Oraș al Marii Uniri”, de miercuri 26 aprilie 2017, au fost inregistrate mai multe interventii. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a propus în plenul Parlamentului, o consultare între toate partidele politice pentru stabilirea reperelor esențiale pe care trebuie să le urmeze România în fața provocărilor deosebite care au loc la nivelul Uniunii Europene.

Dragi români,

Ne aflăm în tabere politice adverse, avem opinii diferite, reprezentăm instituții diferite, reprezentăm grupuri politice distincte sau chiar etnii diferite. Suntem mereu într-o competiție politică, ne criticăm și ne contestăm, iar de multe ori ne atacăm reciproc cu argumente sau, pur și simplu, fără niciun argument. Însă, dincolo de toate acestea, suntem cu toții cetățenii acestei țări, suntem cu toții cetățeni români.

Dincolo de toate lucrurile care ne despart, uneori aparent pe poziții ireconciliabile, există ceva care ne unește, există ceva care ne ține la un loc, ceva în care ne regăsim cu toții și acest ceva se numește, simplu, România. Poate că pentru unii pare ceva mult prea general sau mult prea vag. Pentru unii, a spune astăzi că ești patriot și că îți iubești țara pare ceva exagerat și uneori chiar desuet, dar, dacă privim în spate, în istorie, în momentele cele mai grele ale acestei națiuni, ceea ce ne-a unit și ne-a ținut aproape a fost patriotismul și dragostea de țară. De aceea, e bine că avem astfel de evenimente în care ne amintim și aniversăm momentele cruciale din istoria României, cum este și cel pentru care am organizat astăzi această reuniune, un moment cu adevărat crucial, un moment în care s-a decis, pe muchie de cuțit, destinul țării noastre.

M-am uitat peste documentele și discursurile vremii, în acel moment în care conducerea țării, Guvernul, Parlamentul, Armata și o bună parte din populația țării s-au retras în Moldova, la Iași. Deși situația era cu adevărat disperată, am remarcat atunci apelul la unitate, la solidaritate națională. Am văzut atunci că în fața amenințării externe iminente toate grupurile politice din Parlamentul care și-a continuat lucrările la Iași s-au regăsit în acest loc comun care este România. Așa au fost votate cu o cvasiunanimitate parlamentară cele două legi majore pentru acel moment și, în general, pentru modernizarea statului român: reforma agrară și legea electorală care a introdus votul universal. De aceea, am declarat recent că noi, decidenții de astăzi ai României, trebuie să învățăm din înțelepciunea celor de atunci, care au înțeles că singura șansă de a ne salva ființa națională este de a rămâne uniți atunci când vine vorba despre interesul major al României.

Profit de acest moment solemn pentru a face un apel sincer la întreaga clasă politică să începem o consultare așezată, fără patimă și fără orgolii între toate partidele, între toți decidenții din această țară, cu susținerea Academiei Române, pentru a stabili împreună reperele esențiale pe care trebuie să le urmeze România în fața provocărilor deosebite care au loc la nivelul Uniunii Europene și nu numai. Să învățăm din înțelepciunea părinților Marii Uniri, a cărei aniversare de anul viitor o prefațăm cu evenimentul de astăzi și să fim uniți, să fim români!

Vă mulțumesc!